Repsol sera sponsor titre de Honda jusqu'en 2022

La relation entre Honda et Repsol est l'une des plus solides de l'histoire des sports mécaniques puisque Repsol est apparu pour la première fois sur les motos de la marque en 1995. Depuis lors, cette alliance a fêté 15 titres pilotes grâce à Mick Doohan, Alex Criville, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner et Marc Márquez.

Des rumeurs avaient émergé du paddock MotoGP ces dernières semaines selon lesquelles Repsol ne renouvellerait pas son engagement auprès de Honda, laissant entendre un possible partenariat avec l'un des sponsors principaux du HRC, Red Bull. Cependant, Motorsport.com révélait la semaine passée que ça ne serait pas le cas et qu'un nouvel accord de deux ans allait être signé sous peu. Honda a officialisé la nouvelle ce mardi.

Lire aussi : Pas de Marc Márquez au Grand Prix de Teruel

Le président de HRC, Yoshishige Nomura, a déclaré : "C'est toujours un grand sentiment que de prolonger notre partenariat avec Repsol, cette fois-ci pour deux ans supplémentaires. Ensemble, nous avons obtenu des succès incroyables et formé un partenariat unique en son genre dans le sport automobile."

"Nous avons travaillé ensemble, et nous continuerons à le faire, pour surmonter tous les obstacles et les difficultés qui se présentent à nous. 2020 a été une année difficile pour le monde, mais avec Repsol, nous avons continué à travailler pour atteindre nos objectifs. Nous sommes maintenant impatients de poursuivre cette aventure ensemble et d'écrire de nombreuses autres pages de l'histoire des Grands Prix."

La saison 2020 a été très difficile pour Honda, en raison de l'absence du sextuple Champion du monde Marc Márquez à la suite d'une blessure au bras subie lors d'une grave chute au Grand Prix d'Espagne en juillet. Son retour n'est pas attendu avant le Grand Prix d'Europe de Valence en novembre.

Cependant les choses se sont arrangées ces dernières semaines grâce au regain de performance du rookie Alex Márquez. Le jeune frère de Marc a signé son tout premier podium, et le premier de Honda cette année, lors du GP de France sur une piste humide, avant d'enchaîner avec un second sur le sec en Aragon après avoir mis la pression sur Álex Rins pour la victoire. Márquez est en 12e position du classement avec 67 points et est à égalité avec Brad Binder, de KTM, dans la bataille pour être le rookie de l'année 2020.

L'an prochain, Honda disposera d'un duo différent composé de Marc Márquez et de l'actuel pilote KTM Pol Espargaró, alors qu'Alex Márquez passera chez LCR avec un soutien total de la part de HRC.

Voir aussi :