Honda retrouve une de ses pistes fétiches, mais sans attentes

Pendant de nombreuses années, on savait au moment d'entamer les week-ends de course d'Austin ou du Sachsenring que la victoire était promise à Honda, sauf catastrophe. Cela a surtout été porté par Marc Márquez, mais pas seulement.

La dernière édition du GP des Amériques, il y a un an, avait démontré que Honda pouvait continuer à gagner au Texas même en l'absence de son champion, alors blessé. C'est Álex Rins qui avait pris le témoin, réalisant une performance qui en avait bluffé plus d'un parmi ses adversaires, alors qu'il découvrait la RC213V depuis peu et que ce succès ferait figure d'événement dans l'ensemble d'une saison moribonde pour le constructeur japonais.

Avant l'exploit de Rins, Austin et Márquez ont été indissociables pendant six ans. C'est là, lors de la première édition de ce Grand Prix, que l'Espagnol a remporté sa première victoire dans une catégorie MotoGP qu'il intégrait à peine. Devenu le plus jeune vainqueur à ce niveau, le #93 est resté imbattable au Texas jusqu'en 2018. Puis, en 2019, au cœur d'une saison record, il avait commis une rare erreur provoquant sa chute alors qu'il dominait la course. Voilà qui avait ouvert la voie à un premier succès américain de Rins, alors sur Suzuki, première percée de la concurrence dans un palmarès jusqu'alors marqué du sceau de Honda.

Le Covid-19 a écarté Austin du calendrier en 2020, puis Márquez, malgré sa blessure, a réaffirmé son règne en 2021, pour le retour du MotoGP sur place. L'année suivante, sa condition physique a toutefois modifié la donne. Tandis que l'Espagnol se classait "seulement" sixième, Enea Bastianini menait Ducati à la victoire, un événement qui, à lui seul, semblait incarner le changement du championnat, avec une Desmosedici qui prenait le pouvoir et des marques japonaises en pleine dégringolade.

Elles ont beau avoir contribué à porter à huit le nombre de succès de Honda en dix éditions du GP des Amériques, les victoires de Márquez en 2021 et de Rins en 2023 se sont révélées plutôt inattendues compte tenu du contexte. Le fait est que la marque se présente désormais sur la piste d'Austin sans ne plus nourrir les attentes d'autrefois. Cette année non plus, les paris en faveur d'un succès de Joan Mir, Luca Marini, Johann Zarco ou Takaaki Nakagami sont, de toute évidences, minimes.

À la direction du programme, on ne cache pas que le regard se porte sur le moyen à long terme, et non sur les objectifs fixés pour la prochaine course. "Nous sommes dans un processus de développement, c'est clair", expliquait Alberto Puig au site officiel du MotoGP alors que se concluait le week-end de Portimão. "Nous croyons que nous réalisons des progrès, mais dans le même temps nous croyons que les autres aussi progressent. Nous n'avons donc pas rattrapé autant que ce que nous attendions pour le moment, mais la seule chose que nous savons c'est que nous sommes en mission."

Marc Márquez n'est plus là pour insuffler l'espoir d'un succès de Honda à Austin. Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

"Notre intention est claire, nous l'avons dit l'année dernière. Certes, ça n'est pas facile, mais nous investissons beaucoup de ressources, et beaucoup de force humaine rejoint le projet. Quant aux pilotes, même s'ils ne sont pas encore à 100% satisfaits par les performances, je pense qu'ils peuvent voir que nous faisons de notre mieux. Nous n'y sommes pas encore, clairement, [...] mais c'est un processus. Nous aimerions être beaucoup plus haut placés, mais c'est comme ça, on ne peut que continuer à essayer."

"Je pense qu'avec les concessions et tout ce programme que nous avons, d'ici cet été nous aurons progressé", estime le team manager de l'équipe Repsol Honda, "et espérons que dans la seconde partie de la saison, après Misano, où nous aurons un test, nous pourrons vraiment voir de plus gros progrès, des améliorations claires. C'est notre espoir et ce qu'il est raisonnable de penser. C'est ce que je pense et ce que sont nos attentes."

Un projet en construction

Après les deux premières manches de la saison, Honda affiche sa confiance dans le travail de Joan Mir, fixant pour lui l'objectif principal de maintenir la tendance aux progrès affichée jusqu'à présent, en améliorant ses résultats en qualifications.

"On se rend sur une troisième piste très différente en trois courses, alors il faudra voir comment la Honda se comporte", souligne Mir, qui n'a jamais fait mieux que quatrième sur place. "Le COTA est l'un des tracés les plus uniques du calendrier, et le premier secteur de la piste, en particulier, est très spécifique." Et le Majorquin de rappeler qu'"une grande partie de la piste a été ressurfacée depuis la dernière fois", se disant donc "impatient de voir comment quels effets ces changements ont sur elle".

Luca Marini, quant à lui, se concentre sur la "construction" du projet, alors qu'il est encore en plein dans la phase d'adaptation à la RC213V. Si son passage de la Ducati à la Honda se révèle pour le moment douloureux, c'est ici, à Austin, qu'il décrochait son premier podium MotoGP il y a un an.

"Austin tient une place spéciale dans mon cœur et je garde de bons souvenirs de l'année dernière", explique le pilote italien. "On arrive dans une situation différente cette année, mais je reste positif quant au fait que l'on puisse continuer à progresser en Amérique. Le Texas est un circuit très spécial et on a pu voir qu'Honda avait quelque chose ici par le passé. Quel que soit le circuit, notre objectif et notre intention restent les mêmes alors que nous continuons à construire ce projet."