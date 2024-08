Honda sacrifie la puissance en attendant son nouveau moteur

Les courses s'enchaînent et les expérimentations se poursuivent chez Honda, en particulier sur le moteur. On savait que la marque devrait attendre la fin de l'été pour recevoir des nouveautés, mais cela ne l'a pas empêché de continuer à évaluer différentes spécifications de son V4 au cours des dernières semaines.

À Barcelone, un nouveau moteur a été lancé et, très vite, les pilotes ont ressenti un gain en courbe mais aussi une puissance moindre, ce qui les a poussés à l'abandonner. Au Sachsenring, cette spécification a été réintroduite sur les Honda et à Silverstone, les pilotes de l'équipe officielle en disposaient toujours, alors que Johann Zarco était sur l'ancienne version du côté de LCR.

"Le moteur de Zarco est un peu plus puissant, il a plus de chevaux, plus de vitesse de pointe, mais il est très difficile à manier", a expliqué Luca Marini. "Je ne l'aime pas et pour moi, pour le développement de la moto à venir, ce n'est pas la voie à suivre. Avec mon moteur maintenant, on sait qu'on perd deux dixièmes dans les lignes droites mais c'est ce qui va fonctionner pour la suite, il faut développer ce moteur parce que c'est comme ça que l'on trouvera plus de performance à l'avenir."

Joan Mir, qui a abandonné en raison d'une perte de puissance qui semblait liée à un souci électronique au GP de Grande-Bretagne, a tenu des propos similaires. "Pour moi c'était un pas en arrière pour en faire deux à l'avenir, c'est un peu pour ça qu'on a perdu des performances", a commenté le Champion du monde 2021, qui se sent "un peu mieux" avec le moteur qu'il a actuellement... en attendant des progrès plus nets.

"On a choisi ça avec l'équipe, même si on a fait un pas en arrière, c'est la direction pour l'avenir. On attend la prochaine évolution qui arrivera dans les prochaines courses. C'est tout. On ne peut pas en demander trop. La moto n'est pas très rapide en ligne droite, vous voyez que je suis toujours derrière et sur les circuits plus grands, où on est plus sur l'accélérateur, j'ai plus de mal."

Joan Mir Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dans toutes les lignes droites, quand on se compare aux autres et qu'on regarde des vidéos, on voit qu'on perd beaucoup de temps", a précisé Mir. "Deux dixièmes, ou trois dixièmes... C'est dans toutes les parties des lignes droite, normalement le pilote ne fait rien et on perd déjà du temps. C'est stressant sur ce circuit [à Silverstone]. On perd facilement une seconde et demi juste avec ça. On a conscience de nos limites actuelles, je pense qu'il faut juste rester sur la moto."

Marini se sent enfin écouté par Honda

Même si les deux pilotes de l'équipe officielle se rejoignent sur leur préférence pour ce moteur, Mir estime que Zarco avait "le meilleur package" en termes de performances en Grande-Bretagne. Marini est de son côté certain qu'il faut persévérer dans le développement du moteur le moins puissant, et se réjouit de voir les ingénieurs de Honda prendre en compte ses remarques.

"Je suis sûr de moi. À chaque fois que l'on essaie quelque chose, on essaie avec une grande attention et quand je suis certain que quelque chose fonctionne et que c'est mieux, ce qu'il y avait disparaît pour moi. Actuellement, ça n'a pas de sens de changer beaucoup de choses, beaucoup de pièces."

"Quand il est clair qu'un moteur est meilleur qu'un autre, je continue à travailler dessus et je cherche à mieux développer ce moteur que les autres, même si mon moteur est assez significativement plus lent que celui de Zarco [à Silverstone]. C'est mon choix de continuer de le développer car il fonctionne mieux avec ces pièces, cet aileron et ce châssis."

Luca Marini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Tout le monde me suit, enfin, donc je pense que cela va aider Honda à avoir des informations plus claires pour se concentrer sur une seule chose et être plus rapides. Si les quatre pilotes ont des demandes différentes, les retours ne sont pas assez clairs pour eux donc c'est plus difficile de satisfaire tout le monde. Je pense que l'on s'est tous plaint plus ou moins de la même chose, mais la situation s'est améliorée."

Alors que les marques européennes doivent conserver la même version du moteur toute l'année, les concessions dont disposent les marques japonaises les laissent libres de leur développement et Honda devrait en profiter pour faire encore évoluer son moteur dès le prochain rendez-vous au calendrier, en Autriche.

"Ici, on a aucune nouveauté, rien", a précisé Mir à Silverstone, ne cachant pas une certaine impatience puisque la RC213V devrait profondément évoluer au cours des prochaines semaines : "De plus grosses évolutions arrivent dans les prochaines courses, peut-être qu'en Autriche on pourra avoir une configuration différente sur le moteur, un bras oscillant, des choses sur le châssis, de l'aéro... Toutes ces choses importantes vont arriver dans les prochains GP."

Avec Nina Prognon