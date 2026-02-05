Honda assure ses pilotes de son soutien, sans nier son intérêt pour Quartararo

Le premier rendez-vous public et officiel de l'année a réuni cette semaine l'ensemble des équipes et des médias à Sepang pour trois jours de tests en préparation du championnat qui débutera à la fin du mois. Un rendez-vous qui s'est tenu dans la foulée de premières révélations majeures sur le front des transferts de pilotes, dans un contexte où la quasi-totalité de la grille arrive en fin de contrat.

Le nom de Fabio Quartararo fait partie de ceux qui ont le plus circulé ces derniers jours, depuis que Motorsport.com a révélé l'intention du Français de quitter Yamaha pour Honda. Le pilote a pour le moment indiqué n'avoir rien signé, mais bien admis un contact.

En prenant la parole à son tour ce jeudi, Alberto Puig, à la tête de l'équipe d'usine du HRC, a adopté un positionnement plutôt habituel dans le cas du constructeur japonais, en affichant son respect pour les pilotes actuels. Il n'a néanmoins pas nié le grand intérêt que représente le champion du monde 2021.

"Pour le moment, je peux vous dire que tout le monde parle avec tout le monde", répond le responsable espagnol lorsque le site officiel du MotoGP lui demande s'il est confiant de pouvoir signer avec Fabio Quartararo.

"Tous les constructeurs ont parlé avec tous les pilotes, et vice-versa. À ce moment de l'année… Il est vrai que ce processus se passe toujours plus tôt ! Mais par rapport à ce que vous dites, rien n'est clair. La seule chose qui soit claire pour Honda à l'heure actuelle, c'est que nous devons soutenir nos pilotes actuels et c'est ce que nous allons faire."

"Nous allons débuter la saison et voir comment les choses se passent, mais il est certain que pour le moment, Honda n'a pas défini le programme pour 2027. Évidemment, Fabio est un pilote fantastique, comme beaucoup d'autres, mais à un moment donné, Honda devra définir ce qui est le mieux pour l'équipe."

Alberto Puig, team manager de l'équipe Honda HRC Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Questionné sur ce que Honda recherche particulièrement pour ses pilotes 2027, Alberto Puig poursuit : "Je pense que la priorité numéro une pour un pilote… C'est une combinaison difficile, mais il faut trouver la vitesse et l'intelligence. Si vous trouvez un pilote qui est super rapide et intelligent, alors vous l'avez, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin !"

L'équipe d'usine Honda aligne actuellement Joan Mir et Luca Marini, qui tous deux ont estimé ces discussions très précoces. Est-il juste de dire qu'ils vont devoir se battre pour défendre leur place lorsque débutera le championnat ? "Je pense que c'est le cas de beaucoup de pilotes, pas uniquement eux", répond Alberto Puig.

"Pour beaucoup de pilotes, les contrats se terminent cette année. Mais honnêtement, je crois que tout le paddock se trouve dans la même situation, pas uniquement les pilotes. Évidemment, quand vous n'avez pas de contrat pour la saison suivante, vous devez vous battre."

Le test de Sepang s'est conclu aujourd'hui en l'absence de Fabio Quartararo, rentré en Europe pour soigner un doigt qu'il s'est cassé mardi en chutant. Son directeur d'équipe actuel, Massimo Meregalli, a indiqué que les discussions avec le Français avaient donc dû être repoussées : "Nous attendons simplement car nous avons toujours dit que les discussions pourraient débuter après ce test, or nous devons les reporter au prochain."

Un certain fatalisme semble malgré tout régner chez Yamaha. Le directeur du programme de course, Paolo Pavesio, indiquait même en début de semaine que "si Fabio décide de faire autre chose, il faudra [qu'il] l'accepte", soulignant qu'une volonté commune de rester associés était essentielle pour prolonger une union qui entre dans sa huitième année.