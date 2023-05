Trois châssis Kalex pour Honda, dont deux pour Márquez

Au Grand Prix de France MotoGP, qui marque son retour en compétition après six semaines d'absence, Marc Márquez peut se faire la main sur le fruit de la collaboration entre Honda et le manufacturier Kalex. Après une journée d'essais sur le circuit Bugatti, l'octuple Champion du monde s'est montré si satisfait du nouveau châssis qu'il a demandé à son équipe de lui fournir un deuxième exemplaire pour la suite du week-end.

"J'ai passé le vendredi à faire des tests mais ce samedi, je veux me concentrer sur le travail avec mon équipe et je leur ai demandé d'avoir deux motos identiques dans le box", a déclaré Márquez.

Si, pendant un temps, il n'était pas certain que Honda dispose de suffisamment de pièces pour ses deux pilotes, Motorsport.com a appris ce samedi matin que la marque japonaise dispose bien de trois châssis Kalex, deux d'entre eux étant alloués à Márquez.

Pour sa part, Joan Mir poursuit le week-end avec un châssis Honda et un châssis Kalex, deux motos différentes donc, pour continuer à les comparer et à travailler sur le développement. Le Majorquin a été victime d'une chute (la neuvième de la saison) au cours des EL2 avec sa nouvelle moto, sans l'endommager toutefois.

"[Vendredi], on a essayé le nouveau châssis dans la matinée et j'ai senti que c'était un peu mieux", a-t-il expliqué. "J'ai pu être plus à l'aise mais c'est assez différent. On doit un peu adapter la moto, et moi-même, à ce nouveau style. [...] On va garder le châssis [samedi]. On va essayer de progresser un peu pour avoir un petit plus, et on verra où on sera."

Au sujet des différences entre les deux châssis à sa disposition, Mir s'est gardé de donner des détails mais a fait part de sa satisfaction : "Je ne peux pas vraiment dire ce qui est bon et ce qui est mauvais, on doit garder ça pour l'équipe, mais je peux dire que je me sens un peu mieux et qu'à long terme, on pourra être plus performants. C'est pour ça qu'on le garde."

Sur le plan des performances, Márquez a failli créer la surprise en détenant provisoirement la pole position avant d'être délogé par Pecco Bagnaia au bout du suspense. Quant à Mir, le #36 a dû passer par l'étape de la Q1 et s'est contenté du sixième temps de la séance, soit la 16e position sur la grille.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud