Honda : une bouffée d'air frais dans une année de cauchemar

Après avoir conclu la saison 2019 par une victoire, et plus globalement une triple couronne mondiale doublée d'un record de points au championnats pilotes, Honda a vu ses statistiques s'effondrer à partir du moment où son champion s'est blessé, lors du premier Grand Prix de 2020. Durant 21 courses et 581 jours, il n'y allait plus y avoir de victoire pour la marque, une première historique depuis 1982.

Revenu de blessure il y a deux mois, Marc Márquez s'est vite rendu compte qu'il n'était pas encore au niveau pour gagner et il a par ailleurs découvert une moto dont le niveau s'était fortement dégradé, au point qu'aucun autre pilote n'ait pu prendre le relais des succès en son absence. Quelques lueurs d'espoir ont pu apparaître, notamment lors d'une pole position et de deux podiums obtenus en 2020, ou encore lorsque le même Márquez a mené quelques tours du Grand Prix de France, le mois dernier, sous la pluie, mais le dernier pas n'était jamais franchi.

Et puis est arrivé le Sachsenring, l'une des pistes fétiches du pilote au numéro 93, un enchaînement de virages à gauche qui tombait à point nommé pour soulager son bras droit meurtri et, qui sait, peut-être lui offrir une chance de victoire. Tout au long du week-end, le pilote espagnol et son équipe ont admis un avantage à rouler sur place, tout en tempérant toutefois les prédictions hasardeuses. Étaient-ils prêts à gagner ? "Probablement pas", assurait Alberto Puig à la veille de la course. "Nous devons améliorer la moto et Marc est un peu loin d'être en pleine forme."

Soit. Mais quand on place Marc Márquez à l'avant de la grille sur une piste qui lui plaît autant, il tente forcément sa chance. Et il s'avère qu'avant la fin du premier tour, ça l'a placé en tête. Dès lors, il n'allait pas se faire prier pour poursuivre sur sa lancée et tenter d'avaler les virages et les tours à un rythme de vainqueur. Les aléas de la course ont fait le reste, entre l'arrivée de la pluie qui a paralysé certains de ses adversaires ou un Miguel Oliveira certes très performant mais qui avait perdu trop de temps en début d'épreuve, et à la fin du 30e tour la Honda du champion espagnol passait la ligne d'arrivée en premier, faisant fondre en larmes les plus pudiques de ses responsables d'équipe.

"Il y avait une possibilité, mais c'est facile à dire maintenant !" déclarait après coup un Alberto Puig extatique auprès du site officiel du MotoGP. "Si nous devions avoir une chance, c'était probablement aujourd'hui. Cette piste convient très bien à Marc et à la Honda. C'était une possibilité, mais en toute franchise ça n'était pas facile du tout. Sa condition n'est pas celle qu'elle devrait être et nous savions que nous allions souffrir, mais quand on a Marc en piste on ne sait jamais. Aujourd'hui il y est arrivé et nous sommes très heureux pour lui, car il a vécu un cauchemar, et ce durant longtemps."

Ce retour à la victoire vient désormais alléger le constructeur japonais et son équipe officielle, après une année cauchemardesque et un début de championnat 2021 qui n'a pas permis un retour à la normale contrairement à ce qui avait pu être espéré. "Ça a été dur, je peux vous le dire, ça a été très dur ces derniers mois. Je ne veux pas le cacher. C'est difficile compte tenu de la situation dans laquelle est Marc, et aussi par rapport à Pol [Espargaró] qui est nouveau dans l'équipe et qui a un peu de mal avec la moto. Mais on essaye de rester unis, d'avancer en groupe", explique le team manager Repsol Honda.

"Quand les résultats n'arrivent pas, particulièrement quand vous avez l'habitude de gagner, c'est difficile de garder une bonne atmosphère. Mais je dois dire que nous arrivons malgré tout plus ou moins à maintenir une ambiance et une approche assez stables face à nos problèmes et au travail que nous devons faire. Ça pourrait être chaotique mais ça ne l'est pas tellement, et nous avançons. Et je pense que la raison pour laquelle nous faisons cela est que nous sommes ici pour Honda et nous comprenons que la course ce n'est pas toujours Disneyland. Il y a des hauts et des bas, et il faut être plus fort encore quand on est en bas. Ça n'est pas une période facile, mais aujourd'hui nous avons gagné."

Une victoire qui ne règle pas les problèmes

Malgré la joie qui s'est emparée du clan Honda dimanche, chacun reste réaliste. Alberto Puig l'assure, ce succès ne règle pas les problèmes de la RC213V. "Je pense que nous devons résoudre nos problèmes et que Marc doit continuer à se rétablir", a-t-il prévenu. "Nous connaîtrons des hauts et des bas cette saison. Le résultat au Sachsenring est très important, mais cela ne signifie pas que nous avons désormais tout réglé. Ce serait une erreur de le penser, nous devrions plutôt penser à ce que nous pouvons petit à petit améliorer et aborder une nouvelle bataille à Assen."

"Honda y travaille. Nous savons que nous avons un problème et nous ne nous en cachons pas. Nous avons un problème et nous allons le régler. Honda c'est Honda, ce n'est pas un petit vendeur mais une immense entreprise, et nous croyons dans nos efforts et dans notre technologie, alors nous allons régler cela. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas dire que nous avons une moto parfaite. Alors nous avons gagné cette course, Marc l'a gagnée, et bien sûr nous sommes super heureux, mais ça ne veut pas dire que notre problème est réglé."

"Il faut que nous continuions à travailler. Nous savons que nos pilotes, Honda et l'équipe vont continuer à travailler, et c'est tout ce que nous pouvons faire. Essayer et ne jamais baisser les bras. Je pense que c'est la clé de l'esprit de la course, continuer à pousser quelle que soit votre condition et toujours croire que vous pouvez y arriver."