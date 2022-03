Honda encore dans une "zone grise" avec sa nouvelle moto

Charger le lecteur audio

Marc Márquez a souvent été le seul pilote capable de tirer le meilleur de la Honda ces dernières années, et son absence au cours de la saison 2020 a mis en avant les problèmes auxquels la firme japonaise était confrontée. Elle a décidé de corriger le tir en apportant de profonds changements à sa moto, avec pour objectif d'améliorer la principale faiblesse constatée ces deux dernières années.

"Le changement a été radical mais il était vraiment nécessaire", déclare Takeo Yokoyama, directeur technique de Honda, dans une vidéo du site officiel du MotoGP. "Les deux dernières années, nous avions, disons, un problème, le grip arrière, et nous nous sommes concentrés sur ça. Je pense que nous avons progressé sur ce point."

Dès les premiers tests, les pilotes ont estimé que l'objectif avait été atteint, mais cela s'est fait au détriment de certaines forces de la Honda. Les changements drastiques ont naturellement transfiguré le comportement de la RC213V et Marc Márquez a vite constaté qu'il devait s'éloigner du pilotage sur l'avant qui faisait sa force. Les pilotes mais aussi Honda doivent encore appréhender leur machine et Yokoyama estime que seulement "la moitié du chemin" a été parcourue pour le moment.

"Dans ce processus pour progresser à l'arrière, nous avons régressé dans d'autres domaines. Ne m'en demandez pas trop sur le sujet, mais nous avons un peu perdu les particularités de la moto. Quand les caractéristiques de la moto évoluent, il faut que nos pilotes changent leur façon d'utiliser l'outil, ce qui signifie qu'ils doivent modifier leur style de pilotage."

"Tous nos pilotes sont vraiment habitués au pilotage d'une Honda en MotoGP, donc c'est comme si on leur demandait de se lancer dans une nouvelle aventure, et je comprends que ça leur prenne du temps. Il ne faut pas les perturber pendant qu'ils s'adaptent à une nouveauté mais, en même temps, nous devons clairement identifier ce que le pilotage est à même de couvrir. Nous sommes encore dans une zone grise et il faut avancer prudemment."

Pol Espargaró est monté sur le podium au Qatar

Un pilote semble déjà tirer son épingle du jeu, Pol Espargaró. Le GP d'Indonésie n'a pas permis d'émettre des conclusions claires, entre les conditions pluvieuses et le changement ponctuel de carcasse sur les pneus qui a particulièrement troublé Honda, mais le GP du Qatar a montré la forme du Catalan, longtemps leader et finalement troisième sous le drapeau à damier. Après s'être souvent plaint en 2021 de ne pas pouvoir utiliser le frein arrière, caractéristique de son pilotage, Espargaró peut désormais en profiter comme il le souhaite, à tel point qu'avant son nouveau forfait, Márquez confiait vouloir s'inspirer de ce que fait son coéquipier.

"Je crois que tout le monde – Marc, Pol, Álex, Taka, Stefan – apprécie le meilleur grip à l'arrière, mais probablement que Pol l'exploite mieux que les autres pour le moment", concède Yokoyama. "Cet hiver, il était très bien préparé mentalement et physiquement, donc dès la première journée des essais hivernaux, il était vraiment déterminé, il savait exactement quoi faire cette année, et il s'est aussi adapté aux méthodes de travail de Repsol Honda [après une saison dans l'équipe, ndlr]. Tout a une influence."

Un moteur totalement nouveau

La Honda a changé visuellement, avec de nouveaux appendices aérodynamiques, mais c'est sous le carénage que l'on retrouve les principales évolutions. Selon Takeo Yokoyama, le moteur est à l'origine de la meilleure adhérence à l'arrière mais aussi de l'évolution dans le comportement de la machine : "Après deux années de gel du développement moteur, nous avons eu le droit de le faire évoluer, donc nous avons décidé de partir du point de départ, qui est toujours le moteur. Nous avons commencé à tout redesigner sur le moteur, puis sur toute la moto."

"De l'extérieur, ce n'est pas facile de comprendre dans quelle mesure de petits changements sur le moteur affectent les caractéristiques de toute la moto, mais ça a un grosse influence", ajoute l'ingénieur. "C'est comme si nous étions partis d'une page blanche et que nous nous étions dit 'refaisons le design du moteur de fond en comble'."

Tout a changé ou presque sur ce moteur, même si Honda a conservé la même architecture. "Nous avons toujours un V4, nous ne sommes pas encore passés à un quatre cylindre en lignes. Enfin, 'encore'..." se reprend Yokoyama dans un éclat de rire, Honda n'ayant visiblement pas le projet d'opter pour la même solution technique que Yamaha et Suzuki.