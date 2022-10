Hugh Anderson a été fait Légende du MotoGP en Nouvelle-Zélande

Charger le lecteur audio

Retardée de deux ans par la pandémie de COVID-19, l'intronisation de Hugh Anderson en tant que Légende du MotoGP s'est finalement tenue un peu plus tôt que ne le prévoyaient les plans annoncés en début d'année. Au lieu d'être organisée à Phillip Island, en marge du Grand Prix d'Australie qui s'y tiendra la semaine prochaine, c'est en Nouvelle-Zélande, terre natale de l'ancien pilote, que la cérémonie a eu lieu ce vendredi.

Mike Webb, directeur de course du MotoGP et lui-même néo-zélandais, s'est chargé d'officier en l'absence exceptionnelle de Carmelo Ezpeleta. Et à la place des membres du paddock, ce sont plus de 100 pilotes néo-zélandais, ainsi que des amis et des membres du Hamilton Motorcycle Club auquel appartient Hugh Anderson qui ont applaudi la nouvelle Légende.

Quadruple Champion du Monde, Hugh Anderson a écrit sa carrière dans les années 1960 en passant dans les cinq catégories qui formaient à l'époque le Championnat du monde. Ses principaux succès se sont concentrés dans les petites cylindrées, notamment avec ses deux titres en 50cc et deux autres en 125cc, mais il a également fait des apparitions en 250cc, 350cc et 500cc. En seulement six ans de présence dans les Grands Prix, il a décroché 25 victoires.

"Je suis incroyablement reconnaissant envers la Dorna d'avoir fait de moi une Légende du MotoGP", s'est félicité Hugh Anderson, aujourd'hui âgé de 86 ans. "C'est un honneur pour ma carrière et mes titres mondiaux d'être reconnus dans le Hall of Fame, et je souhaite remercier la Dorna et Carmelo, ainsi que toute ma famille, mes amis et mes supporters pour cet honneur et pour leur soutien durant toutes ces années. Je suis également très reconnaissant que cette cérémonie ait été organisée en Nouvelle-Zélande ; cela a été un jour très spécial."

"Je me souviens de vous avoir vu courir dans le championnat, car je suis assez vieux aussi pour m'en souvenir !" a déclaré Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, dans un message adressé à l'ancien pilote via vidéo conférence. "C'est un grand plaisir pour nous. J'espère vous voir bientôt, et que vous serez avec nous autant que possible. Aujourd'hui, nous célébrons vos exploits tout en faisant nos adieux à une autre Légende, Phil Read. Nous chérirons toujours ces pilotes dont les carrières ont ouvert la voie pour que notre sport devienne ce qu'il est."

Après Jorge Lorenzo, Max Biaggi et Luigi Taveri, tous intronisés depuis le début de l'année, Hugh Anderson est le 36e pilote à rejoindre le Hall of Fame du MotoGP. Il reçoit cet honneur au lendemain du décès de Phil Read, 83 ans, lui-même Légende du MotoGP et qu'il a eu l'occasion de croiser durant leur carrière dans les années 1960.