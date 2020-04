Iannone, "une grande stimulation pour Aleix" selon Aprilia

C'est indéniablement un début d'année très tumultueux que connaît Andrea Iannone, et avec lui son équipe. Suspendu pour dopage le 17 décembre, le pilote italien n'a pas pu reprendre la piste avec ses collègues au mois de février. S'il a fait le voyage vers Losail, c'est uniquement pour participer à la présentation officielle d'Aprilia, qui entend toujours fermement le faire courir lorsque la compétition reprendra.

Des propos malheureux, trop empreints d'égocentrisme, lui ont toutefois valu de s'attirer les foudres de son coéquipier à cette occasion. La colère d'Aleix Espargaró est pourtant vite passée, l'Espagnol ayant rapidement compris qu'il s'agissait plus d'une maladresse, dans un contexte difficile, que d'une réelle tentative de la part de son collègue de s'attribuer l'entièreté du mérite des récents progrès d'Aprilia.

"J'ai été très déçu quand Andrea a dit ces choses-là. Je me suis senti mal, parce que j'ai toujours beaucoup défendu Andrea, on s'entend bien et quand j'ai entendu ça, franchement, je n'ai pas compris", admet le pilote espagnol à Sky Italia.

"J'ai parlé avec lui le lendemain, il m'a dit qu'il ne voulait pas dire ça de cette façon, que je n'avais pas bien compris et qu'on en reparlerait quand on se reverrait en piste. Je lui ai dit que ça allait, que pour moi il n'y avait pas de problème", poursuit Espargaró. "J'ai parlé avec lui aussi sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas avoir une relation négative avec mon coéquipier, parce qu'il est très important que l'ambiance dans le box soit bonne."

Pour Massimo Rivola, cet épisode a été vite oublié. Son effet sur Espargaró, qui avait à chaud estimé que ces propos marquaient la fin de la bonne relation entre les deux pilotes, témoigne toutefois de la saine émulation qui peut s'observer entre les deux compétiteurs qui cohabitent dans le stand Aprilia.

"Ça a été une bêtise. Moi, je suis seulement content quand ces choses-là sortent, parce que je pense que quand le pilote abaisse la visière et prend la piste, cela le motive pour mettre encore plus de gaz et montrer qu'il est plus fort", estime l'administrateur délégué d'Aprilia Racing auprès de Motorsport.com. "Pour cette raison aussi, j'espère qu'Andrea reviendra le plus tôt possible, parce que c'est une très grande stimulation pour Aleix. Je suis très content des pilotes que nous avons."

Une stimulation dont a bien conscience Aleix Espargaró, qui veut s'appuyer sur son collègue, déjà vainqueur d'un Grand Prix durant sa carrière en MotoGP, pour lui-même améliorer ses performances. "Mon objectif n'est pas de détruire mon coéquipier, je veux me battre pour le podium et pas forcément battre mon coéquipier", assure-t-il. "Je sens que, pour [monter sur] le podium, j'ai besoin d'Andrea, parce que c'est un pilote fort, qui m'aidera dans le développement de la moto. Mais il me servira surtout à être plus méchant, plus rapide, plus fort. Sincèrement, j'espère le revoir à la première course, parce que sa situation n'est pas facile non plus."

Propos recueillis par Matteo Nugnes et Franco Nugnes

