Le retour attendu de Iannone ravit Bagnaia, Martín et Márquez

La saison 2024 va prendre fin dès ce week-end pour Fabio Di Giannantonio, aligné pour la dernière fois avant une opération de l'épaule planifiée le samedi 2 novembre et qui le contraindra à manquer les déplacements à Sepang et à Valence. Le pilote VR46 assure que son remplaçant pour ces deux épreuves n'a pas encore été choisi.

"Il y a beaucoup de rumeurs [...] mais pour le moment je ne sais rien. L'équipe m'a promis que je serai le premier à savoir, et je ne sais pas encore !", a déclaré Di Giannantonio en conférence de presse au GP de Thaïlande. "Je ne sais pas qui ce serait sympa de voir sur la moto. Sincèrement, du point de vue du pilote, tu ne veux jamais voir quelqu'un d'autre sur ta moto, parce que c'est la tienne, c'est ton bébé. Mais si l'équipe doit aligner quelqu'un, je pense que c'est bien pour l'équipe et les sponsors d'avoir une moto en piste."

À en croire les rumeurs, Di Giannantonio devrait voir Andrea Iannone, lié à Ducati en WorldSBK, assurer l'intérim sur sa Ducati en Malaisie puis Michele Pirro, pilote d'essais de la marque, à Valence. Le nom de Nicolò Bulega, candidat malheureux au titre en WorldSBK cette année, a été évoqué mais l'Italien ne voulait pas faire ses débuts en MotoGP sans réaliser de tests au préalable.

Pecco Bagnaia aurait pourtant aimé voir Bulega, qu'il a côtoyé au sein de la VR46 Riders Academy et a affronté en Moto2 et en Moto3, faire une apparition en catégorie reine. Interrogé, le champion en titre a souligné que Iannone, ancienne figure de Ducati sur la touche pendant quatre ans en raison d'une suspension pour dopage, serait heureux de ce retour, tout en le mettant en garde quant à la difficulté de la tâche.

"J'espérais voir Bulega sur cette moto parce que je pense que quand on a la possibilité de tester une MotoGP il faut la saisir", a déclaré Bagnaia, avant de poursuivre : "Je crois que Iannone va prendre beaucoup de plaisir avec nous. La Malaisie n'est clairement pas une piste facile, on a vu ce qu'a fait [Álvaro] Bautista la saison dernière. Mais je pense qu'il va prendre du plaisir, il sait ce qu'est une MotoGP et il va le vivre comme un moment fun."

Pecco Bagnaia, Jorge Martín et Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Iannone a décroché un succès en WorldSBK cette année et selon Jorge Martín, il n'a rien perdu de sa pointe de vitesse malgré plusieurs années sans compétition. "Pour moi, c'est bien de le voir remonter sur une MotoGP après tout ce qu'il a traversé", a souligné le pilote Pramac. "Il est ensuite allé en Superbike, il a gagné une course, donc il démontre qu'il est toujours à un bon niveau. Je me souviens aussi qu'à la World Ducati Week il était une seconde plus rapide que moi ! On va voir s'il arrive à courir mais je pense que c'est une bonne opportunité pour lui de montrer aux gens qu'il est toujours fort."

Marc Márquez prédit un week-end assez difficile à son ancien rival, en lui souhaitant surtout de savourer le moment. "Pour moi ce sera sympa de voir Iannone là-bas parce qu'on a eu une belle bagarre", a rappelé le sextuple champion du MotoGP. "Évidemment, c'est super dur en une course et après quatre ans d'absence d'être d'emblée rapide en remontant sur une MotoGP. Peut-être que Iannone est Superman et qu'il y arrivera, car il a beaucoup de talent ! Je crois que c'est comme un cadeau, un moment [isolé]."

La Ducati GP23 que Iannone devrait piloter dans une semaine à Sepang a bien changé depuis le dernier modèle qu'il a connu dans l'équipe officielle. "Il a quitté Ducati en 2016, alors la différence est énorme", a souligné Bagnaia. "Je n'ai jamais essayé la moto de 2016. La première que j'ai essayée a été celle de 2017 - c'était en 2019 et c'était un mix entre 2017 et 2018 – et elle était complètement différente de la moto qu'on a actuellement."

"Notre moto aujourd'hui s'adapte un peu mieux à tout le monde, mais il faut être fort, il faut la forcer un peu. C'est une moto très compétitive mais il faut être un peu agressif dans certaines circonstances. Je pense qu'on l'a vu la saison dernière avec Álvaro, qui a terminé dernier des deux courses, pas parce qu'il est lent mais parce que ça n'est pas facile de s'adapter à une MotoGP et à une Ducati. Ça peut donner un gros potentiel mais pour l'exploiter, il faut beaucoup forcer."

Quant à Di Giannantonio, il se prépare à assister à cette fin de saison depuis son canapé... quitte à générer quelques tensions chez lui : "Pour le moment, je n'ai pas envie de voir les courses, parce que je ne veux pas voir une chose qui m'attriste, mais je suis assez certain que je vais mettre ma petite amie en colère parce que je suis sûr que je vais regarder toutes les séances, toutes les qualifications, toutes les courses de toutes les catégories ! Ce sera un week-end à suivre les sports mécaniques à l'ancienne !"

Avec Léna Buffa