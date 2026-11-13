MotoGP GP du Qatar

Iker Lecuona a ressenti de grosses différences entre les Ducati GP25 et GP26

Passer de la Ducati GP25 à la GP26 a représenté un nouveau défi pour Iker Lecuona au Qatar. L'Espagnol explique en quoi les deux motos se distinguent.

Juliane Ziegengeist Germán Garcia Casanova

Publié: 13 nov. 2026, 11:14

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Iker Lecuona a dû s'adapter à une Ducati différente lors du week-end MotoGP au Qatar. Alors qu'il pilotait jusqu'ici la GP25 de Fermín Aldeguer, l'Espagnol a récupéré la moto d'Álex Márquez à Losail, ce qui lui a permis de disposer de la dernière évolution de la Desmosedici.

Interrogé sur les différences entre les deux versions de la Ducati, Lecuona a répondu : "Les sensations sont différentes, vraiment. Il faut adopter un style de pilotage un peu différent, disons. On peut voir les différences au niveau de l'aérodynamique, et je les ressens également."

Le pilote du WorldSBK a effectué plusieurs apparitions cette année avec Gresini. Après avoir impressionné par sa prestation en Hongrie, il a remplacé Aldeguer, blessé, en Australie et en Malaisie, avant de prendre la place de Márquez à Losail. Il a ainsi dû passer de la GP25 à la GP26 en l'espace de quelques semaines.

S'adapter à la nouvelle Ducati "n'a pas été facile"

Ce changement est intervenu à un moment peu opportun pour le pilote de 26 ans. Après plusieurs semaines passées sur la même moto, il a dû s'habituer à un package technique différent juste avant le week-end qatari.

"Après avoir passé deux semaines, presque trois, sur la même moto, arriver avec celle-ci n'a pas été facile. Il a fallu s'adapter et apprendre", a-t-il expliqué.

Iker Lecuona

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Malgré le travail supplémentaire que cela a impliqué, son bilan global est positif. L'Espagnol a considéré ce week-end comme une occasion importante d'apprendre et s'est attribué une très bonne note pour sa prestation.

"Mais, dans mes notes, je me suis presque mis un 9 à cet examen. Ce week-end, je me suis mis 9 parce que je pense avoir beaucoup appris et beaucoup progressé", a-t-il déclaré.

Lecuona a terminé neuvième du sprint et dixième du Grand Prix, marquant des points lors des deux courses.

L'expérience du MotoGP, un avantage pour le Superbike

Iker Lecuona évolue habituellement au sein de l'équipe officielle Ducati en WorldSBK. Il considère également ses apparitions en MotoGP comme une occasion d'acquérir une expérience précieuse pour la suite de sa carrière dans la discipline.

Interrogé sur les enseignements précis qu'il pouvait transposer en WorldSBK, il a mis en avant plusieurs domaines : "La manière de freiner avec les Michelin, la façon de gérer les pneus, la manière de travailler avec le corps de la moto, de comprendre ce qui me manque sur la moto. Ce sont les principales différences et ce qui m'aidera à l'avenir."

Ces enseignements pourraient s'avérer particulièrement utiles à long terme, puisque le WorldSBK passera des pneus Pirelli aux Michelin la saison prochaine.



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