Lecuona ne retournera pas en Moto2 si Tech3 ne le prolonge pas

Tech3 pourrait totalement renouveler son duo de pilotes en 2022. La formation de Bormes-les-Mimosas a déjà annoncé la promotion de Remy Gardner, leader du Moto2, et le deuxième guidon pourrait revenir à son coéquipier et dauphin actuel, Raúl Fernández. Cette situation met en délicatesse ceux qui sont aujourd'hui les pilotes de l'équipe satellite de KTM, Danilo Petrucci et Iker Lecuona, puisqu'au moins l'un des deux perdra sa place, avec peu de chances d'en trouver une autre en MotoGP.

Petrucci espère rester chez Tech3 mais il a déjà confié son désir de reconversion au Dakar. Lecuona n'a que 21 ans et son avenir semble encore passer par la compétition sur circuit mais il n'envisage pas un retour en Moto2, où il a roulé de 2016 à 2019. "Sincèrement, non", a répondu l'Espagnol, interrogé par Motorsport.com sur la possibilité de faire comme Sam Lowes ou Hafizh Syahrin avant lui. "Je ne retournerai pas en Moto2. Je pense que si je ne reste pas en MotoGP, le plus probable est que je quitte ce championnat. Je ne retournerai pas en Moto2."

Les dix prochains jours seront décisifs pour l'avenir d'Iker Lecuona, son patron Hervé Poncharal ayant confié son désir de déterminer le duo de Tech3 au cours de la pause estivale. Le natif de Valence sait donc qu'il devra briller au Sachsenring et à Assen pour convaincre son équipe et KTM de le conserver pour une saison supplémentaire.

"En général, c'est à l'été que toutes les signatures pour la saison suivante se font. Il reste très peu de places parce que presque tout est déjà défini. Je l'ai dit il y a quelques courses : il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que ces deux prochaines courses sont très importantes pour moi et mon avenir. Et je le pense toujours. Je pense qu'on a été très bons dans les trois dernières manches, on était dans le top 10 [à Barcelone avant une chute], mais ce sont ces deux courses qui sont décisives. On verra, mais elles sont à 100% décisives."

"Évidemment, c'est une pression supplémentaire, mais aussi une motivation supplémentaire, parce qu'on est très bons. Je suis assez calme même si je n'ai rien pour l'an prochain, parce que je donne le maximum et que je ne laisse rien sur la table", a conclu un Lecuona résolument optimiste malgré sa 20e place au championnat, à dix points de son coéquipier Danilo Petrucci.

Propos recueillis par Germán Garcia Casanova

