MotoGP GP du Portugal

Le grand bonheur en rouge d'Iker Lecuona après avoir "traversé l'enfer"

Iker Lecuona aura l'occasion de courir en rouge ce week-end, au sein de l'équipe officielle Ducati, en remplaçant Pecco Bagnaia à Portimão.

Rubén Carballo Rosa

Publié: 19 nov. 2026, 15:18

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Iker Lecuona estime que cette opportunité de piloter pour l'équipe officielle Ducati à l'occasion du Grand Prix du Portugal, ce week-end, relève du "rêve", après avoir "traversé l'enfer" ces dernières saisons.

Après avoir remplacé Álex Márquez et Fermín Aldeguer chez Gresini, Lecuona va bénéficier d'une nouvelle occasion de courir en MotoGP à Portimão.

Le pilote originaire de Valence prendra le guidon de la moto de Pecco Bagnaia, contraint de déclarer forfait en raison d'une double fracture au pied droit. Ce jeudi, Lecuona avait du mal à contenir son enthousiasme lorsqu'il s'est exprimé devant la presse à Portimão, dont Motorsport.com.

"Il ne me manque plus que la couleur jaune : j'aurai alors roulé pour toutes les équipes Ducati !", a-t-il lancé, précisant que VR46 était la seule équipe Ducati pour laquelle il n'avait pas encore couru en MotoGP.

Interrogé sur ses sensations à l'idée de porter la combinaison rouge, Lecuona a développé : "C'est difficile à décrire. J'ai traversé énormément d'épreuves ces dernières années. L'an dernier, lorsque je me suis cassé le bras, j'étais en pleine négociation et j'ai finalement manqué deux Grands Prix MotoGP auxquels j'avais déjà obtenu le droit de participer."

"Si quelqu'un m'avait dit à l'époque : 'L'année prochaine, tu seras vice-champion du monde Superbike sur une Ducati, tu disputeras six courses en MotoGP et tu termineras la saison avec l'équipe officielle', j'aurais répondu : 'Oui, bien sûr... Maintenant, faites demi-tour et ressortez par la porte par laquelle vous êtes entré !'"

"Honnêtement, c'est incroyable. Après tant d'années de souffrance et tant de blessures, cette année a été comme un rêve. Mes premières victoires en Superbike, la deuxième place au championnat et six courses en MotoGP. Qui aurait pu l'imaginer ? Cinq avec Gresini, une avec l'équipe officielle Ducati. J'ai même réussi à terminer dans le top 10 et à me qualifier pour la Q2 à Silverstone."

"Je vais vraiment pouvoir porter cette combinaison rouge de l'équipe officielle. Je rejoins un club vraiment prestigieux. Il suffit d'y penser : qui d'autre a piloté à la fois pour les équipes officielles Honda et Ducati ? On s'arrête sur les noms : Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Nicky Hayden, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi... et maintenant, me voilà, Iker Lecuona."

"C'est génial de faire partie d'un tel groupe. J'ai l'impression de retrouver mes sensations d'enfant. Cela fait sept ou huit semaines que je n'arrête pas. Je ne me souviens presque plus à quoi ressemble ma propre maison, mais je ne pourrais pas être plus heureux. Physiquement, je ne suis évidemment pas encore complètement rétabli, mais c'est comme ça. Si je dois attaquer à 100%, alors je le ferai. Nous continuons à apprendre."

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Interrogé sur les similitudes entre sa machine et celle qu'il a pilotée au Qatar, Lecuona a précisé : "Les spécifications seront pratiquement les mêmes, car j'avais apprécié ce qu'ils m'avaient donné à Losail : la moto disposait de toutes les dernières évolutions, notamment du package aérodynamique complet. Les réglages changeront, mais ce sera essentiellement la même moto."

"On m'a dit que tous les ingénieurs seraient présents lorsque j'arriverais, mais que seules deux personnes me parleraient réellement. Gigi Dall'Igna sera l'une d'elles, avec mes deux techniciens. Ce sera différent de mon passage chez Gresini, mais je suis quelqu'un qui s'adapte bien."

"Lors des EL1, nous allons essayer de trouver le bon fonctionnement ensemble : déterminer comment je peux le mieux expliquer ce dont la moto a besoin et comment mon technicien, Christian Gabarrini, peut l'adapter pour me permettre d'être meilleur et plus rapide."

Son coéquipier du week-end, Marc Márquez, est justement sur le point de devenir une dixième fois champion du monde. Lecuona a réagi à cette perspective avec un sourire : "Ça va faire une sacrée photo, non ? Ce sera une très belle photo d'équipe, honnêtement. J'espère qu'il décrochera le titre samedi pour que je puisse me glisser sur la photo !"

Lecuona n'exclut même pas la possibilité de lui donner un coup de main s'ils se retrouvent sur la piste, à condition d'être lui-même dans le groupe de tête avec un bon rythme.

"Rien n'est impossible dans la vie. Si quelqu'un m'avait dit l'an dernier que je serais dans l'équipe officielle, j'aurais répondu que c'était impossible. Alors, est-il impossible d'aider Marc ? Non, je suis déjà en train de prouver que j'ai le rythme."

"Dans la deuxième moitié de la course au Qatar, ma moto était la deuxième plus rapide. Mais bon, encore faut-il que je le rattrape. J'espère y arriver ! Si cela se produit, cela voudra dire que je vais vraiment très vite. Je ne sais pas, on verra."

Concernant le circuit de Portimão, ses attentes sont positives : "C'est un circuit que j'aime bien. Mais l'équipe et moi allons devoir trouver notre rythme ensemble. Ce n'est pas parce que j'arrive du Qatar avec la même moto que je vais simplement débarquer ici et aller plus vite. Parfois, cela peut même être contre-productif."

Iker Lecuona en WorldSBK avec Ducati.

Photo de: Ducati Corse

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