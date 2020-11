Iker Lecuona pourra participer au GP de Valence

Cas contact d'une personne infectée par le COVID-19, à savoir son frère et assistant, Iker Lecuona avait été placé à l'isolement la semaine passée à son domicile et ce pendant 10 jours, par mesure de précaution et selon les règles en vigueur en Andorre, où il réside.

Cela l'avait contraint à manquer le Grand Prix d'Europe MotoGP, première des deux manches disputées consécutivement sur le circuit de Valence. Afin de pouvoir faire son retour dans le paddock au terme de cette période et éventuellement prétendre à la participation à la seconde course valencienne ce week-end, il devait justifier d'un test négatif, prouvant qu'il n'avait lui-même pas été infecté par la maladie.

Ce test, qui a été réalisé ce mardi, est bien revenu négatif comme l'a annoncé Tech3 sur les réseaux sociaux. "Super nouvelle", a ainsi écrit l'équipe française. "Le test PCR d'Iker est revenu négatif à nouveau, donc il sera de retour en piste à partir des EL3 ce samedi."

En effet, Lecuona sera contraint de manquer la première journée de roulage sur le Circuit Ricardo Tormo, et donc les Essais Libres 1 et 2. Son week-end débutera donc samedi matin avec les EL3 avant les EL4 et les qualifications dans l'après-midi, à l'image du programme qu'a connu Valentino Rossi pour son retour la semaine passée.

