En images : le titre de Joan Mir à Valence

Une septième place au Grand Prix de Valence a permis à Joan Mir de devenir Champion du monde de MotoGP pour la première fois de sa carrière, trois ans après son sacre en Moto3. Vainqueur de sa première course une semaine plus tôt, déjà sur le circuit de Valence, Mir est le premier pilote titré avec une Suzuki depuis Kenny Roberts Jr en 2000. Découvrez les plus belles photos de ce sacre, inattendu en début de saison.

