Les points communs de Bezzecchi avec Rossi décrits par son ingénieur

Charger le lecteur audio

Dans l'entourage immédiat de Marco Bezzecchi, un homme en particulier se charge de transmettre au jeune pilote l'expérience la plus riche qui soit, celle d'avoir été durant 18 ans l'un des piliers du groupe de travail de Valentino Rossi. Le chef mécanicien qui a été associé au #72 la saison dernière pour son arrivée dans MotoGP n'est autre, en effet, que Matteo Flamigni, technicien emblématique de la star italienne durant la majeure partie de sa carrière.

"Après avoir été pendant 18 ans le responsable télémétrie de Valentino, je ne me voyais pas aux côtés d'un autre pilote dans le même rôle. Je me suis dit que, dans l'imaginaire collectif, je resterais pour toujours le responsable télémétrie de Vale, alors j'ai pensé me remettre en jeu, faire quelque chose de différent avec un autre pilote, commencer un nouveau chapitre de ma vie", explique celui-ci pour GPOne.

Dans ce nouveau rôle, l'ingénieur de 53 ans a réussi à prendre ses marques sans grandes difficultés. Il faut dire qu'il a trouvé à ses côtés un pilote ressemblant fortement à celui dont il a partagé les plus grands succès...

"Dans le travail, il est extrêmement concentré, déterminé et pointilleux, je retrouve beaucoup de choses de Vale", décrit Matteo Flamigni en évoquant Marco Bezzecchi. "Il est très attentif à la télémétrie et à la comparaison avec les autres pilotes. Il ne perd pas une occasion d'essayer de s'améliorer virage après virage, pour obtenir le tour parfait. C'est quelque chose qu'il a en commun avec Vale."

"Quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai vu un garçon qui apprend vite, qui écoute beaucoup, qui est très humble et met les enseignements en pratique. Je suis très content de ça, parce que ce qui me rend le plus fier, au-delà des résultats, c'est de transmettre ce que j'ai appris au cours des années. De ce point de vue-là, Marco est une éponge. Avec Vale, j'ai acquis énormément d'informations, il m'a transmis une méthode, une attitude, une approche des courses qui est un style de vie. J'essaye de transmettre ce que j'ai appris avec Vale dans cette nouvelle équipe, et je crois que ceux qui travaillent avec moi, y compris Marco, sont contents de retrouver les enseignements de Valentino dans cette équipe."

Après avoir été le Rookie de l'année en 2022, avec notamment à son palmarès une pole position et un très beau podium à Assen, Marco Bezzecchi est passé cette année à une Ducati plus évoluée, la GP22 titrée l'an dernier, et d'emblée il s'est montré au niveau. La consécration est arrivée très vite, puisque dès le deuxième Grand Prix, en Argentine, il soulevait le trophée de vainqueur pour la première fois !

"Le week-end parfait", décrit Matteo Flamigni, après cette première victoire de son pilote mais aussi du team VR46. "Nous avons réalisé un rêve à bien des égards. L'équipe vient tout juste de naître, elle a à peine un an, et décrocher la première victoire en aussi peu de temps, c'est vraiment incroyable. Ça a été la première victoire de Marco, mais aussi ma première en tant que chef mécanicien."

Matteo Flamigni, ici à la gauche de Marco Bezzecchi après la victoire au Grand Prix d'Argentine

"Il nous faut commencer chaque week-end en étant convaincus que nous avons une super équipe et un super pilote. De là à imaginer un week-end comme celui-là, ça fait une belle différence !" admet l'ingénieur de piste. Mais, à Termas de Río Hondo, les éléments se sont rapidement enchaînés. "Après les essais du vendredi, nous avons vu que Marco avait un très bon rythme, mais surtout il était encore très rapide le samedi en conditions humides. Ça nous a fait imaginer une belle course, mais je ne croyais pas qu'il pourrait dominer de la sorte."

"Quand j'ai vu la pluie et Marco aussi rapide dès le warm-up, j'ai compris qu'il avait retrouvé les sensations de l'année dernière sur le mouillé", ajoute l'Italien, évoquant cet élément qui le "rassure" après les sensations un peu moins bonnes dans ces conditions qu'avait eues son pilote au fil des mois l'an dernier.

Plus généralement, il voit déjà Marco Bezzecchi évoluer par rapport à sa saison de rookie. "L'année dernière, il était trop brusque, instinctif. Il travaille sur ces aspects et cette saison j'ai trouvé un Marco plus réfléchi, on raisonne plus sur les choses et il est conscient que les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites. Il a beaucoup grandi pendant l'hiver, il est désormais plus mûr." Et la question que tout le monde se pose désormais, c'est jusqu'où il ira...