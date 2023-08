Les ingénieurs F1 de Honda cherchent à aider le département MotoGP

On n'en a que trop dit sur le désert que traverse Honda, quatre ans après une saison largement dominée par la marque et son leader, Marc Márquez. Aujourd'hui au fond du trou, le constructeur cherche à rebondir, notamment en s'appuyant sur une force vice autre que celle spécialisée sur les Grands Prix moto.

La mutualisation des efforts est rendue possible par le fait que le HRC, pôle compétition de Honda, a réuni la course moto et auto sous une même entité. Les ingénieurs spécialisés dans la Formule 1 peuvent donc intervenir sur le développement du moteur MotoGP pour tenter de chercher de nouvelles solutions, dans un effort commun visant à ramener Honda au sommet de la discipline.

Koji Watanabe, président du HRC, assure que ces nouvelles méthodes de travail commencent à porter leurs fruits après une mise en place initialement assez compliquée.

"Au sein de Honda, les cultures des deux roues et des quatre roues sont très différentes. C'est pourquoi nous avons commencé en comprenant qu'il serait quelque peu difficile de travailler ensemble en tant qu'entreprise", explique le grand patron. "Il a en effet fallu toute la première année pour finaliser l'intégration, car tout était différent, à la fois les opérations, la structure, les systèmes d'achat, etc. Durant cette deuxième année, nous commençons à progresser dans la collaboration entre les catégories deux roues et quatre roues."

"Actuellement, la stagnation du MotoGP est un problème majeur pour Honda/HRC", poursuit-il. "Nous avons donc décidé de retrouver notre force avec une structure entièrement centrée sur le HRC. Dans ce but, l'équipe de développement des quatre roues est impliquée dans le développement MotoGP et s'efforce de produire des résultats tangibles dès que possible."

Pour Koji Watanabe, il est non seulement essentiel de résoudre les difficultés du programme MotoGP, mais ce peut aussi être une mutualisation favorable à l'auto.

"Les deux roues ont une longue histoire en tant qu'entreprise de course, alors nous connaissons les courses et leur fonctionnement. Les deux roues ont aussi établi un modèle commercial dans lequel le HRC fabrique des pièces de compétition et les fournit à ses utilisateurs par l'intermédiaire de revendeurs. Le secteur des quatre roues commence tout juste à développer cet aspect. Il y a beaucoup à apprendre des motos en termes de savoir-faire. En ce sens, je suis convaincu que la collaboration entre la moto et l'auto produira quelque chose d'encore plus grand que ce que nous avions prévu au départ."

Marc Márquez a rencontré Koji Watanabe au printemps et a salué le travail commun des pôles auto et moto de Honda.

Koji Watanabe fait partie des hauts dirigeants de Honda auxquels Marc Márquez a fait appel au printemps, lorsqu'il a voulu alerter le groupe sur les difficultés actuelles et obtenir des réponses quant aux moyens mis en œuvre pour les résoudre. En marge du GP d'Italie, le champion espagnol avait rencontré le président du HRC ainsi que Shinji Aoyama, numéro deux de Honda Motor Company.

Il avait alors assuré que l'implication accrue de Honda en F1, avec un retour attendu en 2026 en collaboration avec Aston Martin, ne nuisait pas au projet MotoGP. Espérant plutôt que cela puisse opérer comme un moteur, il avait salué la fusion entre les deux pôles.

"Je n'ai jamais eu l'impression qu'ils n'avaient pas misé sur la moto", avait assuré Marc Márquez au mois de juin. "Le projet est le même aujourd'hui que lorsque je suis arrivé, il y a dix ou 11 ans, l'implication de la marque [reste la même]. Je les vois [travailler] et de petites choses arrivent. Parfois elles fonctionnent, parfois non, mais je vois qu'ils manifestent de l'intérêt [pour le projet]. Si ça n'était pas le cas, les patrons ne viendraient pas [me parler]."

"C'est vrai aussi qu'ils ont beaucoup de potentiel. Il est difficile de savoir ce qui se passe ici [sur les circuits], ce qui se passe au Japon. La philosophie est différente. Depuis l'année dernière, les départements auto et moto ont uni leurs forces et j'espère que cela pourra nous aider dans le projet MotoGP."