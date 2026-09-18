Le MotoGP pourrait aussi revenir à Istanbul, sous l'impulsion de Razgatlioglu

Le circuit d'Istanbul veut retrouver sa place dans les calendriers des plus grands championnats. Le GP de Turquie va faire son retour en F1 l'an prochain, avec une date au début de l'automne dans le calendrier 2027. Le MotoGP pourrait aussi revenir sur cette piste.

Le championnat du monde a fait trois visites à Istanbul, juste après la création du circuit, en 2005, 2006 et 2007. Toprak Razgatlioglu est impliqué dans les discussions pour un potentiel retour. Les négociations pour intégrer le calendrier 2027 ont échoué mais elles se poursuivent pour 2028.

"On a poussé pour 2027, mais je pense que [MotoGP Sports Entertainment Group] avait ses plans avec toutes les pistes pour l'an prochain", a expliqué Razgatlioglu devant la presse internationale, dont Motorsport.com. "On y a renoncé parce que je pense qu'on n'avait aucune chance d'être au calendrier l'an prochain."

"Maintenant, on parle de 2028, parce qu'on a la possibilité de faire revenir le MotoGP. En Formule 1, ils ont signé un contrat de cinq ans, et c'est bien. Pourquoi le MotoGP ne reviendrait pas à l'Istanbul Park ? Il est prêt pour une course. On verra, on travaille encore dessus."

Razgatlioglu a roulé à Istanbul dans le championnat national au début de sa carrière et il apprécie la piste. Il ne retient pas que le fameux virage 8, un long enchaînement qui tourne à gauche.

"C'est une piste très sympa. Tout le monde adore le long virage à gauche. En Formule 1, c'est à fond. Avec une moto, je ne sais pas si ça sera possible. Je pense que ce n'est pas aussi fun que dans une Formule 1."

Le MotoGP s'est rendu trois fois à Istanbul. Photo de: Andrew Northcott / Sutton Images via Getty Images

"Mais c'est une belle piste, les deux premiers secteurs sont très sympas", a ajouté le pilote Pramac. "La ligne droite opposée est longue et il y a un virage à droite très rapide, comme le virage 11 à Misano."

Véritable star en Turquie, grâce à ses trois titres en WorldSBK, Razgatlioglu sait qu'il serait particulièrement scruté s'il avait la possibilité de disputer une course à domicile : "Si le MotoGP revient à l'Istanbul Park, il me faudra des résultats particuliers. C'est le principal problème, trop de pression pour moi !"

Le GP de Turquie s'est tenu à la fin du mois d'octobre en 2005, puis fin avril les deux années suivantes. Marco Melandri a remporté les deux premières éditions avec une Honda et la dernière est revenue à Casey Stoner, l'année de son premier titre en MotoGP chez Ducati.