Miller : Les conditions "suppliaient" que le record de Losail soit battu

C'est avec le sourire que Jack Miller est venu à la rencontre des médias ce mercredi, le record de la piste de Losail en poche. Le nouveau pilote du team Ducati factory a longtemps occupé la première place au cours de cette troisième journée des tests officiels, mais Fabio Quartararo a fait nettement mieux dans la dernière heure, le reléguant à 0''563. Miller a repris l'avantage et établi le nouveau record de la piste en 1'53"183.

Une performance impressionnante que le principal intéressé attribue surtout à des conditions de pistes idéales. "On ne peut pas demander de meilleures conditions au Qatar, sincèrement", a déclaré Miller. "Il n'y avait pas de vent aujourd'hui, il n'y a pas vraiment eu de vent depuis les derniers tests. La piste était très bonne, elle était propre. La température était bonne. Je pense que l'humidité était à 60% à la fin, ce qui est très faible. Je dirais que c'était une combinaison parfaite pour faire ce chrono."

Durant le premier week-end de tests, Miller a estimé que Ducati était l'une des rares équipes à ne pas cacher son jeu. L'Australien préfère donc rester prudent sur la signification à donner à sa performances du jour, rappelant que les pilotes Yamaha ont également réalisé des chronos spectaculaires et que les conditions se prêtaient à un tel record.

"Je pense que tout le monde est à la limite, comme Fabio pour faire le 1'53''2, qui est déjà un tour fantastique. Le rythme de Maverick [Viñales] a été fantastique, comme toujours. Je pense que j'ai de bonnes sensations avec la moto pour le moment. On a passé deux pneus soft aujourd'hui, c'est tout. Comme je l'ai dit, les conditions météo nous suppliaient de faire ça aujourd'hui, donc il fallait le faire."

Miller ne souhaite pas que ce meilleur temps fasse trop parler, les performances des tests n'étant pas forcément représentatives du rythme que les équipes afficheront dans un peu plus de deux semaines au GP du Qatar, pour le lancement de la saison : "Je ne me préoccupe pas trop des gens qui regardent, on fait juste ce qu'on peut", a-t-il précisé au site officiel du MotoGP. "C'était notre journée mais ce ne sont que des essais. On continue à travailler, à faire ce qu'il faut faire, et on se concentre sur les deux courses que nous aurons ici."

"Je fais juste mon travail, je fais beaucoup de choses différentes", a ajouté Miller quelques minutes plus tard lors de sa rencontre avec les journalistes, avant de souligner sa volonté d'explorer toute une palette de réglages pour avoir une Ducati performantes sur toutes les pistes, ce qui n'était pas le cas l'an passé : "On fait des changements sur la moto pour qu'elle soit bonne dans tous les domaines. Ce n'est pas facile d'avoir une moto qui fonctionne partout, donc on essaie juste de faire de notre mieux pour avoir un package complet et on a aussi fait de petits changements, qui n'étaient peut-être pas nécessaires mais qui nous ont permis de voir ce qu'ils faisaient sur la moto, et quels domaines étaient concernés."

"On peut se préparer du mieux possible mais on sait que par le passé, Ducati a eu du mal sur certaines pistes et a été fantastique sur d'autres. On essaie de voir quels domaines sont touchés [par les changements] et de nous préparer du mieux possible. Je pense que c'est le principal objectif des essais. Il y a aussi des pièces à passer en revue entre Pecco [Bagnaia], les autres et moi. On regarde qui a quoi à quel moment et on essaie de comprendre les réactions de tout le monde."

Parmi les pièces testées ce mercredi figurait un carénage visiblement destiné à apporter plus d'appuis en courbe, dont Miller est déjà ravi : "J'ai fait un premier relais avec le carénage de l'an dernier sur ma seconde moto et ensuite, je suis resté sur le nouveau. J'en suis satisfait, nous le sommes tous, donc il doit y avoir quelque chose de mieux."

Jack Miller a également bouclé une distance de course qui l'a rassuré sur l'endurance des gommes Michelin, la dégradation constatée dans les dernières boucles pouvant être attribuée à ses tours très rapides au début du relais. "Les pneus ont un comportement différent tous les jours ici, surtout vis-à-vis du vent", a-t-il souligné. "C'était mieux sous certains aspects et moins bien sous d'autres, mais nous avons pu comprendre, faire une distance de course avec les pneus. C'était très bien. Je n'étais pas très content du rythme dans les trois derniers tours. Ce n'est pas un gros problème, considérant que nous avons fait des tours très rapides au début. C'est plutôt compréhensible. Dans l'ensemble, une journée très positive pour nous et j'ai de plus en plus envie d'être en course."

Une journée positive mais pas totalement parfaite. Miller a réalisé le meilleur temps dans chacun des deux premiers secteurs et il détient la deuxième meilleure performance dans la dernière portion du circuit, mais il n'est que quatrième dans le T3, en raison de difficultés à la relance du virage 10, l'un des plus lents du tracé.

"Même dans mon meilleur tour, j'ai eu beaucoup de mal dans le secteur 3. J'ai l'impression qu'au virage 10, quand on essaie d'accélérer, ça créé un peu de patinage et on perd du temps. La Yamaha a vraiment une bonne traction, surtout avec un pneu neuf. On doit comprendre comment trouver du grip à l'arrière sans sacrifier les sensations à l'avant, parce que j'aime vraiment l'avant de la moto en ce moment."

Deux journées d'essais sont encore au programme cette semaine pour permettre à Miller d'atteindre cet objectif avant le début de la saison.