Jack Miller craignait que son meilleur chrono son annulé

Comme la semaine dernière, Jack Miller a terminé la première journée à la première place sur le circuit de Losail. En retrait une grande partie de la journée, le #43 a finalement été au dessus du lot dans la dernière partie des Essais Libres 2, profitant de conditions idéales pour lui.

"J'étais très à l'aise sur la moto ce soir", a déclaré Miller au site officiel du MotoGP. "On a fait un petit changement à la fin des EL1 mais la température de la piste était incroyablement élevée. Je me concentrais surtout sur la soirée mais je faisais aussi des essais pour faire des vérifications par rapport à la semaine dernière. J'ai pu faire le chrono à la fin. Je n'avais pas fait de tour acceptable jusque-là."

"J'étais en retard sur Zarco dans le deuxième tour avec le pneu donc j'ai dû repasser au stands. On n'avait pas prévu d'utiliser un deuxième pneu mais on n'avait pas d'autre solution. Je me sentais plutôt bien à la fin. Le niveau d'adhérence a changé, il semble que l'humidité était assez élevée ce soir, la température a baissé donc on pouvait assez bien attaquer."

Miller a entamé son meilleur tour derrière Takaaki Nakagami, victime d'une chute juste devant lui, et le pilote Ducati a eu peur que son chrono soit effacé. Il a donc enchaîné un deuxième tour pour avoir la certitude de rester dans le top 10 provisoire au cumul des séances.

"J'ai vérifié le chrono secteur en sortant du virage six et j'ai regardé [le tableau de bord], et j'ai vu la poussière en relevant la tête", a expliqué Miller lors de sa rencontre avec la presse. "[Nakagami] était encore en train de rouler. Je pensais que le tour serait annulé, j'étais juste derrière lui et je ne pouvais pas ralentir. De toutes façons, j'ai fait un nouveau tour rapide suffisant pour être en Q2, un 1'53"6 je crois. C'est juste que je n'étais pas certain, j'ai déjà été sorti pour cette raison, donc je ne voulais pas que ça se reproduise."

Cette séance a aussi été marquée par un spectaculaire highside de Jack Miller, qui a réussi à éviter la chute. L'incident n'a pas eu de conséquences : "Je vais bien maintenant. Ça arrive quand on attaque comme ça. C'est mieux de se faire une frayeur que de chuter. Tout le monde me demande si je suis retombé lourdement, mais non, tout va bien. Les bijoux de famille vont bien !"

Jack Miller va maintenant se concentrer sur les qualifications. Cinquième sur la grille la semaine dernière, l'Australien était déjà deuxième au premier freinage grâce à un envol dont la Desmosedici a le secret, mais il ne veut pas pour autant négliger sa position de départ.

"C'est sûr que [les qualifications sont] l'une des clés. On prend de bons départs avec la Ducati, donc ce n'est pas d'une importance capitale, mais c'est plus une question de fierté personnelle, tu veux faire le meilleur chrono, c'est un peu la moitié du plaisir du week-end. On verra ce qui sera possible demain, on va essayer de rester dans la dynamique d'aujourd'hui pour demain et évidemment dimanche."

C'est surtout la course qui pourrait inquiéter Jack Miller, en proie à une "vibration étrange" sur son pneu arrière durant le GP du Qatar dimanche. Ce vendredi, il n'a pas véritablement travaillé sur l'endurance des gommes, entre une première séance disputée sous une très forte chaleur et donc dans des conditions très différentes de celles rencontrées en course, et une deuxième séance où la priorité était de faire un bon temps pour assurer la place en Q2.

Le souci rencontré dimanche était "inévitable" selon Miller et l'analyse des données lui permet d'espérer que le souci est désormais réglé : "La semaine dernière, c'était un problème étrange. On croise les doigts pour que ça ne se reproduise pas. Je pense que ça ne se reproduira pas. Si c'est le cas, quelqu'un va perdre sa tête !"

