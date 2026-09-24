Jack Miller "embarrassé" par un rythme digne de la Bagger World Cup

À l'arrivée du Grand Prix d'Autriche, dimanche au Red Bull Ring, Jack Miller a admis qu'il se sentait "assez embarrassé" d'avoir vu son rythme chuter au niveau de la Bagger World Cup, une compétition de Harley Davidson lancée cette année en marge du MotoGP.

Alors que tous les pilotes Yamaha ont peiné à produire de bonnes performances dans cette course, l'une des plus mauvaises de la saison pour la marque japonaise, les difficultés de l'Australien ont été aggravées par une dégradation extrême de ses pneus Michelin.

Son rythme s'est effondré dans les cinq derniers tours, passant de temps en milieu de 1'32 à des chronos de 1'38. Il a même bouclé le dernier tour en 1'40"225, soit huit secondes plus lent que le vainqueur de la course, Pedro Acosta, à l'approche du drapeau à damier.

À titre de comparaison, même le pilote de Moto3 Max Quilles a réussi à signer des chronos en 1'39 à certains moments de la course de dimanche, tandis qu'il filait vers une nouvelle victoire dans la plus petite catégorie du championnat.

Le ralentissement de Miller en fin de course a été si important qu'il a franchi la ligne d'arrivée avec 20 secondes de retard sur son coéquipier Toprak Razgatlioglu et près d'une minute derrière la KTM victorieuse de Pedro Acosta.

S'exprimant après la course, Miller a expliqué que son pneu arrière s'était tellement détérioré qu'il ne pouvait plus ouvrir les gaz à fond dans les longues lignes droites de Spielberg.

"Ce n'est pas une journée dont je suis heureux, ni même à laquelle j'ai envie de repenser. Je suis assez embarrassé", a-t-il déclaré. "Je n'ai plus rien pu faire à partir du 13e ou 14e tour environ. La moto patinait en ligne droite, je ne pouvais absolument plus rien faire."

Jack Miller (Pramac Racing) Photo : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je suis passé à la cartographie 2 au troisième tour, j'étais dans le peloton. Vers le 14e tour, j'ai compris que le pneu commençait vraiment à chauffer en ligne droite, en troisième et en quatrième. Je suis donc passé à la cartographie 3, qui était censée être une sorte de cartographie de secours."

"J'ai tenu bon jusqu'à environ sept tours de l'arrivée, dans le sillage de Toprak, puis je me suis retrouvé sur la gomme de base. Il y avait une grosse bande de gomme de base de cette largeur au centre, donc je ne pouvais pas ouvrir les gaz dans les lignes droites. Je devais être prudent à l'entrée des virages car, avec la gomme de base, la moto commence à déraper. J'ai juste continué à rouler pour terminer la course."

Miller assure qu'il n'a jamais envisagé de rentrer au stand pour abandonner, même s'il estime que son rythme n'était pas différent des temps enregistrés par les pilotes de la Bagger World Cup.

"Je ne suis pas du genre à abandonner", a-t-il déclaré. "J'étais là pour faire un travail, la course n'est pas finie avant l'arrivée, on ne sait jamais s'il ne va pas y avoir un drapeau rouge ou quoi que ce soit. Mieux vaut être dans la course que de ne pas y être."

"Ouais, c'est gênant de faire 1"'8. Putain, ce sont les temps de la Bagger ! Mais au final, je suis là pour faire un boulot et aujourd'hui, ce boulot, c'était cette putain de 21e place."

Miller en difficulté avec une carcasse de pneu arrière spéciale

Michelin proposait à Spielberg un pneu arrière à la carcasse plus rigide que son produit standard, une construction également utilisée au Brésil. Les courses de Thaïlande et de l'Indonésie nécessitent elles aussi une carcasse plus dure, bien que différente de celle-ci.

Ce pneu a eu des répercussions différentes selon les pilotes et les motos : certains ont signalé des problèmes, tandis que d'autres ont estimé qu'il leur convenait mieux.

Interrogé sur la manière dont il avait été affecté par les nouveaux pneus Michelin, Miller a expliqué : "J'ai beaucoup de mal avec cette carcasse. Mais en général, on a tous beaucoup de mal avec, donc c'est toujours un peu un casse-tête."

Jack Miller (Pramac Racing) Photo : Gold and Goose Photography / Getty Images

"On a utilisé cette carcasse deux fois cette année, en Thaïlande et ici, et les deux fois, j'ai terminé avec une bande à peu près de cette largeur au centre du pneu, donc je dois essayer de comprendre pourquoi. J'essaie de faire ce que je peux pour préparer le pneu, pour redresser la moto."

"C'est presque contre-intuitif ici, car dès que l'on redresse la moto, c'est à ce moment-là qu'elle commence à patiner quand on arrive au centre du pneu."

Des problèmes électroniques pour ne rien arranger

Miller a expliqué que Yamaha avait également été gênée par des problèmes électroniques au Red Bull Ring, affirmant que le résultat n'aurait pas été différent même si la M1 avait disposé de 40 cv supplémentaires.

"Tout au long du week-end, on a eu des problèmes électroniques. C'était un peu mieux aujourd'hui, mais rien d'exceptionnel", a-t-il déclaré.

"On ne parvient pas à transférer ce poids en douceur, donc la moindre manœuvre brusque ou toute autre action sur ce pneu le déstabilise et provoque un patinage. Et une fois que la moto commence à patiner, elle ne se rétablit pas et les chronos se dégradent lentement mais sûrement."

"Les autres pilotes, en particulier les pilotes Aprilia, parviennent vraiment à bien gérer la puissance et à en exploiter davantage. On pourrait avoir 40 chevaux de plus, on ne pourrait pas les utiliser car on patinerait, surtout avec cette carcasse."