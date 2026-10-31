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Jack Miller revient sur son coup de sang dans la voie des stands : "Nous sommes passés pour des abrutis"

Le pari de l'Australien à Sepang n'a même pas pu être mené à bien, et il a fait savoir à son équipe ce qu'il en pensait.

Richard Asher Rachit Thukral

Publié: 31 oct. 2026, 09:57

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le pilote Pramac Yamaha Jack Miller affirme avoir présenté ses excuses à son équipe après avoir vivement réagi au fait que sa moto équipée de pneus pluie n'était pas prête lors du Sprint à Sepang.

Les caméras de télévision ont filmé l'Australien en train de gesticuler et de crier sur son équipe, notamment sur son chef mécanicien Giacomo Guidotti, après l'échec de sa tentative anticipée de changer de moto sous un ciel tropical menaçant.

Ce qu'il a qualifié de "problème de communication" l'a conduit à rejoindre son box à la fin du deuxième tour pour constater que sa deuxième moto n'était pas prête. Ayant déjà perdu du temps et son sang-froid en rentrant aux stands alors qu'il occupait une position peu enviable, il n'a pas repris la course.

"J'ai discuté avec Giacomo avant la course et je lui ai dit : 'Prépare la moto'. Dans mon esprit, cela voulait dire qu'il fallait qu'elle soit prête immédiatement. Dans le sien, c'était plutôt dans quatre ou cinq tours."

"Il y a donc eu un problème de communication. Et oui, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes passés pour des abrutis."

Miller a expliqué que la décision de rentrer aux stands venait de lui.

"C'est ma responsabilité. J'ai reçu cinq ou six gouttes [sur la visière dans les virages] 7 et 8, puis dans les virages 9 et 10... Je me suis dit : 'Bon, le prochain tour sera sous la pluie'."

"Ici, en Malaisie, les virages 9 et 10, ainsi que les virages 7 et 8, sont généralement les premiers touchés. La pluie arrive toujours de ce côté-là et, comme je l'ai dit, j'avais déjà reçu cinq ou six gouttes dans les virages 7 et 8."

"Oui, je suis rentré tôt. Enfin, merde, nous étions 17e ou 18e. Marquer des points semblait peu probable."

"Je suis rentré, mais malheureusement, la moto n'était pas prête."

"Je pensais qu'il ne restait qu'à retirer les couvertures chauffantes. Mais lorsque j'ai vu la clé à chocs tourner dans le mauvais sens sur l'étrier, j'ai compris que le pneu n'avait même pas encore été changé."

"J'ai alors su que c'était terminé."

Jack Miller, Pramac Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Miller a indiqué qu'il avait rapidement retrouvé son calme et dissipé tout malentendu avec son chef mécanicien.

"Je me suis excusé pour ma réaction, mais à ce moment-là, quand on arrive au box, on est encore en course. Et dans mon esprit, je n'aurais pas pris cette décision si je n'avais pas pensé qu'elle était justifiée."

Avec le recul, changer de moto n'aurait pas été la bonne décision. Plusieurs autres pilotes, qui avaient peu à perdre, ont tenté la même stratégie, mais la pluie n'a jamais été suffisamment forte pour justifier le recours aux pneus pluie.

"À ce moment-là, je pensais avoir une chance de gagner, compte tenu du timing et de tous les éléments. Mais, quoi qu'il en soit, la pluie n'est arrivée qu'après l'arrivée. Comme je l'ai dit, nous étions 17e ou 18e. Ça valait le coup d'essayer."

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