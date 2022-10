Jack Miller garde espoir après une chute douloureuse

Charger le lecteur audio

Cliquez sur les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

La séance de qualifications de Jack Miller s'est terminée sur une chute assez lourde à Sepang. Alors qu'il occupait la deuxième place en Q1, derrière son coéquipier Pecco Bagnaia, et semblait donc idéalement placé pour atteindre la deuxième partie des qualifications, il a été brutalement éjecté de sa moto. Retombé sur le dos, l'Australien souffre surtout de la jambe, déjà touchée dans son violent accrochage avec Álex Márquez à Phillip Island.

"Pas une journée idéale", a résumé Miller. "Je me sens bien, c'est juste que je n'ai pas réussi à assembler un bon tour en qualifications. Avec le deuxième pneu, j'ai fait une erreur au virage 2, j'ai essayé de me relancer et [la moto] m'a échappé. Le rythme était bon en EL4, on a fait 25 tours sur le tendre. On a un plan pour demain, c'est juste que partir 14e n'est pas idéal."

"Ça m'a juste échappé", a précisé le vainqueur du GP du Japon. "Il s'est passé quelque chose avec le deuxième pneu, j'avais déjà eu ça dans le premier tour, au premier secteur, je n'ai pas réussi à faire fonctionner le côté gauche. Dans le deuxième tour, [la moto] m'a échappé, j'ai pu rouvrir les gaz après et j'ai glissé, ce n'était plus contrôlable. Dès que j'ai accéléré, elle m'a échappé. Il n'y a pas grand chose à dire. Ma jambe était douloureuse, elle l'est un peu plus ! C'est la même, tout est du même côté. [rires]"

Jack Miller aurait pu s'éviter cette mésaventure en entrant directement en Q2. Voyant la pluie arriver en EL3, il n'a pas cru une amélioration possible mais l'a finalement payé puisque les conditions de piste restaient bonnes : "C'est juste que ce matin, je me suis raté dans le timing. J'ai fait le relais long, j'ai changé de pneu et quand j'ai voulu faire le chrono, il y avait des gouttes dans la dernière partie du circuit. J'ai été prudent dans le deuxième secteur et j'étais convaincu qu'il allait pleuvoir plus fort."

"Il restait cinq minutes, j'ai pensé que ça ne valait pas le coups de prendre un pneu neuf. C'était de ma faute. C'est le genre de journées où tout se passe mal. On verra ce que ça donnera demain."

Miller "pas trop stressé" par sa position sur la grille

Jack Miller compte sur une course potentiellement animée pour remonter dans le classement, entre les trois prétendants au titre absents des deux premières lignes de la grille de départ et le risque de pluie : "Ça sera difficile mais je m'attends à une course assez folle demain en jugeant le nombre de chutes que l'on a vu. Tout le monde semble très fort. Les trois prétendants au titre semblent assez fort, ce n'est pas normal d'avoir les trois en retrait, neuvième, dixième et 12e"

Jack Miller

"Je pense que demain, ça sera une course assez folle parce que devant, il y en a certains qui sont assez agressifs normalement. Il ne faudra pas être prudent, mais rouler intelligemment, ne pas se faire percuter et ça devrait aller."

Miller est en effet relativement confiant malgré un départ au cœur du peloton qui pourrait être difficile. Rouler en trafic pourrait provoquer une envolée de la pression du pneu avant et il lui faudra donc doubler ses rivaux au plus vite, mais sans prendre de trop gros risques : "La course est longue ici. Il y a 20 tours, il fait chaud, humide, et il ne faut pas être derrière trop de motos parce que la pression monte et que tout est un peu plus difficile. Ça sera dur d'établir une stratégie."

"Je pense que beaucoup de pilotes ont un bon rythme, je sais que Pecco a un bon rythme en pneus usés, mais [...] j'ai fait 20 tours sur le tendre, ça marchait encore et je pouvais faire de bons chronos. Je suis assez confiant mais en partant 14e, je ne vas pas doubler tout le monde avant le premier virage. Il faudra les doubler un par un, si c'est possible, mais je ne suis pas trop stressé par la position sur la grille."