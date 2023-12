Jack Miller fier d'avoir fait mentir les critiques

Après cinq années sur la Ducati, Jack Miller a connu sa première saison au guidon de la KTM RC16. Une campagne plutôt mouvementée pour le pilote australien, qui défend néanmoins son bilan et se félicite d'être toujours à son poste, estimant que cela fait mentir les critiques.

C'est la première fois depuis qu'il a rejoint la catégorie reine que Miller peut jouir du confort d'un contrat de deux ans, et c'était particulièrement bienvenu avec ce changement qu'il a opéré. Bien que suivi dans ce transfert par son chef mécanicien de confiance, il a dû se confronter à une moto différente de la Ducati qu'il avait menée trois fois à la victoire, et rapidement prendre ses marques avant le championnat le plus intense qu'ait connu le MotoGP.

Compte tenu des circonstances, les premiers Grands Prix se sont plutôt bien passés pour Miller. Mais dans l'ensemble, il souligne avoir rencontré beaucoup de difficultés, qu'il lui a fallu surmonter une à une. Terminer la saison en menant le dernier Grand Prix aura donc été une forme de récompense pour lui, en dépit de la chute qui l'a finalement privé du trophée.

"Je sens que j'ai progressé chaque année. Si on regarde les résultats sur le papier, cette année a probablement été la pire depuis longtemps mais on a eu beaucoup de changements, on a eu beaucoup de difficultés cette saison, mais on a aussi surmonté beaucoup de choses", explique le pilote de 28 ans, arrivé en MotoGP en 2015.

"Il y a 12 mois, beaucoup de gens disaient que j'aurais perdu ma place à ce stade de l'année. Je suis content de leur avoir donné tort, d'avoir montré que la KTM est en fait une moto recherchée désormais, et cette progression va continuer. Rome ne s'est pas faite en un jour, on a eu une première année très chargée, l'hiver le sera aussi mais les gars savent dans quels domaines on doit progresser, les zones à améliorer, et je sais aussi où je dois progresser en tant que pilote."

"Cette moto va continuer à s'améliorer, et moi en tant que pilote aussi, j'espère continuer à m'améliorer. Il y a 12 mois, les gens disaient que j'allais perdre ma place et on en est là, je tombe alors que je suis en tête à sept tours de la fin. Je pense qu'on peut être fiers de l'année que l'on a eue. On a connu des difficultés, mais c'est le MotoGP de 2023 et j'ai beaucoup de chance d'être dans cette position, de travailler avec une entreprise fantastique. J'ai hâte de voir ce que sera notre avenir ensemble."

Jack Miller a décroché un podium cette saison, à Jerez.

Après avoir bouclé ses deux premiers Grands Prix parmi les sept premiers, Jack Miller s'est montré à Austin, où il a chuté en début de course alors qu'il se trouvait proche du futur vainqueur, Álex Rins. Deux semaines plus tard, il décrochait son premier podium avec KTM avec une troisième place à Jerez. Ses seules autres récompenses cette année seront deux troisièmes places en course sprint, toutes deux pendant la première partie du championnat, après quoi il s'est surtout classé dans la seconde moitié du top 10 lors des Grands Prix.

Loin derrière son coéquipier Brad Binder, qui a obtenu la quatrième place du classement général bien que lui non plus n'ait pas réussi à monter sur la plus haute marche du podium le dimanche, Jack Miller a terminé à la 11e place du championnat, avec un score final sur lequel ont largement pesé les cinq Grands Prix qu'il a terminés les poches vides − et auxquels on peut ajouter Austin, où il n'a marqué qu'un point. C'est un net recul par rapport à ces quatre dernières années, où il avait cumulé entre quatre et sept podiums et s'était classé deux fois dans le top 5 du championnat.

"Ça a été une bonne première année, avec des hauts et des bas", retient-il, "mais je pense que pour une première année, avec un changement [de moto], on peut être assez fiers de ce qu'on a fait. Évidemment, on en voudrait toujours plus mais ça laisse une marge de progression pour l'année prochaine."

Avec une courbe de résultats irrégulière et objectivement inférieure à ce qu'il faisait chez Ducati, Miller n'a pas échappé à la critique. Craint-il que ces performances, et notamment celles de la seconde moitié de la saison, fassent oublier ce qu'il a réalisé précédemment ? "C'est la beauté du MotoGP de nos jours. Je ne dirais pas que c'est oublié, mais ça l'assombrit", reconnaît-il en toute franchise, "parce qu'il y a énormément de rebondissements tout au long de l'année. Je me sens aussi rapide, si ce n'est plus, que je l'étais au début de l'année, mais la progression n'a pas été aussi nette qu'elle l'a été pour d'autres et c'est un peu le souci auquel on est confrontés."

S'il parvient à retenir le positif, c'est en pensant aux améliorations possibles pour 2024, sur lesquelles il s'est empressé de se pencher dès l'entrée dans l'intersaison. "Je peux toujours m'améliorer, que ce soit d'un point de vue physique ou mental, ou dans mon pilotage, toutes ces choses-là. J'essaye de nouvelles choses chaque semaine, chaque mois, chaque année pour tenter de m'améliorer en tant que pilote. Et l'équipe fait la même chose avec la moto", assure-t-il.

"L'équipe a fait un travail fantastique toute l'année, les mécaniciens ont été incroyables, les gars des datas et ceux de l'électronique ont été incroyables. Ils ont redéfini toute l'histoire tout au long de l'année, ils se sont cassé le cul jusqu'à des heures absurdes la nuit, pour essayer de faire en sorte que je sois satisfait, et je pense que ça se voit sur la moto. Par rapport à ce qu'elle était l'an dernier, il n'y a aucun doute sur ses progrès. Ce que l'on a fait en peu de temps, en devant redéfinir les cartographies, en devant tout refaire tous les week-ends, c'était un défi − pas tellement pour moi, même si j’ai évidemment essayé de donner mon feedback, mais pour eux, donc je tiens vraiment à les remercier."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud