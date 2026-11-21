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Jack Miller furieux après le changement d'horaire du Sprint : "On ne court plus sous la pluie"

Miller estime que le championnat prive de plus en plus les pilotes de la possibilité de courir sous la pluie.

Rachit Thukral

Publié: 21 nov. 2026, 21:45

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Jack Miller a vivement critiqué la décision du MotoGP d'avancer le départ du Sprint du Grand Prix du Portugal en prévision de mauvaises conditions météo, estimant que les pilotes n'ont désormais plus l'occasion de courir sous la pluie.

Au milieu des qualifications de samedi matin, le MotoGP a annoncé que le départ du Sprint serait avancé de 15h à 14h30 afin d'éviter les intempéries, de fortes pluies étant attendues à Portimão plus tard dans l'après-midi.

Cette décision a permis au Sprint de se dérouler sans encombre, malgré quelques gouttes de pluie signalées par les pilotes dans les derniers tours. Une forte averse s'est effectivement abattue sur le circuit plus tard dans la journée, mais bien après la cérémonie du podium.

Cette décision anticipée du MotoGP n'a toutefois pas été du goût de Jack Miller. Le pilote Pramac Yamaha espérait profiter des conditions pour obtenir un bon résultat au guidon d'une moto en difficulté en ligne droite.

"Je ne sais pas pourquoi la course a été avancée de 30 minutes. On dirait que les hélicoptères ne peuvent plus voler sous la pluie, ou que nous ne sommes plus capables de rouler sous la pluie", a-t-il déclaré.

"Je ne comprends pas ce que c'était que cette putain de décision. Pour moi, c'est une véritable blague. On ne roule plus sous la pluie, c'est aussi simple que ça."

"Il ne me reste que deux courses, je ne joue pas le championnat, donc ça ne change rien à ma préparation pour la course. Mais ça me fait surtout chier, parce qu'on passe tout son temps à espérer une course sous la pluie et, quand une occasion se présente, ils vont avancer le putain d'heure de départ."

"Je ne vais pas revenir sur le passé, parce qu'on y passerait la journée, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas, ça m'énerve parce que, comme je l'ai dit, j'espère qu'il va pleuvoir, j'attends que quelque chose nous aide, et finalement, on n'a rien."

Le pilote de 31 ans s'est également demandé pourquoi le MotoGP n'avait pas pris une décision similaire lors du Grand Prix d'Australie le mois dernier, alors que les prévisions annonçaient des conditions particulièrement difficiles à Phillip Island pour le dimanche.

"Je ne comprends vraiment pas, parce que les prévisions étaient ce qu'elles étaient. Ce n'était pas Phillip Island ; ils n'ont rien avancé ce jour-là", a-t-il déclaré.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le MotoGP avait annulé le dernier Grand Prix organisé à Phillip Island en raison d'une visibilité insuffisante empêchant l'hélicoptère médical de décoller, et non parce que la piste était trop humide pour permettre aux pilotes de courir.

À Portimão, la décision d'avancer le Sprint avait simplement été prise pour éviter les intempéries annoncées plus tard dans la journée de samedi.

Johann Zarco, pilote LCR, qui est lui aussi particulièrement performant sous la pluie, a suggéré que la couverture nuageuse aurait également pu compliquer les opérations de l'hélicoptère médical à Portimão.

"Je ne sais pas s'il pleuvait déjà ou si la piste était humide à 15h. J'ai déjà dit que ma seule chance de décrocher un podium avant la fin de la saison serait une course sous la pluie."

"C'était peut-être une nouvelle occasion que nous n'avons pas eue. La raison, c'était que l'hélicoptère devait pouvoir voler. C'est ce que j'ai entendu, donc ce n'est pas une question de conditions pluvieuses."

"Parce que c'est étrange. Il ne pleut que légèrement, mais les nuages sont très chargés. C'est pour ça que je ne peux pas être en colère. Je pense que ça aurait été une occasion à saisir."

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