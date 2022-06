Jack Miller pénalisé par un long-lap au GP d'Allemagne

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix d'Allemagne se complique déjà pour Jack Miller. Qualifié au sixième rang, le pilote Ducati aura du mal à rester parmi les leaders puisqu'il devra s'acquitter en début d'épreuve d'un long-lap pour sa chute en EL4, survenu dans une zone où le drapeau jaune était agité. Ces sanctions sont presque mécaniques en MotoGP, pour contraindre les pilotes à ralentir quand un danger est signalé en piste, et Darryn Binder en avait fait les frais au GP d'Italie.

Miller avait conscience qu'il devait ralentir et il voulait justement éviter à tout pris une chute. "Je suis parti avec le pneu dur, j'avais une grosse vibration sur le pneu avant, je ne sais pas pourquoi", a expliqué l'Australien avant d'apprendre sa sanction. "J'ai vu les drapeaux jaunes, je me suis littéralement dit 'ne tombe pas', j'ai freiné tôt et la seule chose que je sais, c'est que j'ai fini à terre. Il n'y avait personne dans les graviers mais il y avait encore les [drapeaux] jaunes. Je me suis littéralement dit de ne pas tomber."

Jack Miller peine donc à comprendre son erreur et pense que c'est finalement son excès de prudence qui a mené à sa chute : "Je n'essayais pas d'améliorer, on peut le voir avec les secteurs et les données. Il y a eu quelques chutes ce week-end, c'était ma première avec un pneu qui vibrait à l'avant donc je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas si ça a joué dans la chute."

"Je ne pense pas qu'il y avait quelque chose sur la piste ou quelque chose du genre, il y a juste eu ce pneu qui vibrait et je n'ai pas freiné suffisamment fort", a-t-il ajouté. "Ces motos sont faites pour être pilotées à la limite et quand on est lent, la situation n'est pas idéale."

Jack Miller a tenté de reprendre la piste avec un deuxième moto mais elle avait un problème technique, et la première a été réparée... avant d'être à son tour frappée à son tour par un souci pendant les qualifications.

"J'ai ramené la moto, je suis monté sur l'autre. Je l'avais testée dans la matinée mais on a eu un problème sur la deuxième moto, il y avait un problème sur l'embrayage. Le problème était encore présent, on ne l'avait pas résolu. On a essayé de réparer la première moto après la chute, j'ai pu remonter dessus pour un tour à la fin des EL4."

"En qualifications, on a eu un genre de problème électrique, la moto avait des coupures en ligne droite. Le tableau de bord perdait de l'énergie donc on doit comprendre le souci. C'était un après-midi chargé et il va encore l'être."