Jack Miller motivé par la critique et l'enjeu d'une victoire historique

Charger le lecteur audio

Ils sont deux à prétendre cette saison à un accomplissement unique, celui de gagner avec une troisième marque différente en MotoGP. Maverick Viñales sent qu'il est sur le point d'y arriver, lui qui se trouve désormais à l'aise avec l'Aprilia alors qu'il a précédemment mené la Suzuki, puis la Yamaha au sommet. Jack Miller prétend lui aussi à ce qui serait une première dans la catégorie reine maintenant qu'il a rejoint KTM. Sa première victoire, c'est avec une Honda qu'il l'a décrochée, en 2016, puis il a remporté trois autres Grands Prix avec Ducati.

"Après avoir gagné sur une Honda et sur une Ducati, j'ai la chance de possiblement gagner sur une KTM. C'est une autre grosse motivation pour moi dans ce challenge. J'ai la chance d'être dans cette position, comme Maverick, qui est le seul autre sur la grille actuellement à pouvoir réaliser cela. C'est comme une course entre lui et moi, pour savoir qui va pouvoir y arriver ! Je ne suis que Jack Miller, qui essaye de faire de son mieux, et si j'arrive à faire ça alors ce sera génial", explique le pilote australien dans une interview pour le site officiel du MotoGP.

S'il n'a eu que quelques jours d'essais cet hiver pour découvrir la KTM RC16, au cours d'une intersaison par ailleurs compliquée pour le constructeur, Miller a réussi à se mettre en évidence dès le premier Grand Prix de la saison, au Portugal, leader des premiers essais puis d'un tour en course. Il n'a finalement pas fait mieux que quatrième lors de la course sprint de Portimão, avant une sixième place au Grand Prix d'Argentine, mais il garde bel et bien le regard rivé vers le seul but qu'il s'est fixé : gagner.

"Je ne veux pas faire durer ça plus longtemps", souligne-t-il, "je veux être [devant] dès que possible, comme tout le monde. C'est le but ultime. C'est KTM, c'est ce qu'ils ont fait dans chaque championnat dans lequel ils ont été, essayer de dominer. Ils essayent de monter une équipe gagnante et je pense qu'ils sont en bonne voie. J'espère juste pouvoir être le pilote pour ça !"

Jack Miller a déjà gagné avec Honda et Ducati en MotoGP, il tente maintenant d'y arriver avec KTM

Arrivé accompagné de son chef mécanicien, lui-même doté d'une grande expérience de la Ducati, Jack Miller essaye de prendre une place centrale dans le développement de la KTM. "Mon rôle est assez important, surtout en venant de la Ducati. [Ils veulent] comprendre mon feedback par rapport aux motos que j'ai pilotées par le passé, où elles se situaient et où on se situe actuellement, ce que ces motos faisaient différemment. [Il ne s'agit] en aucun cas d'essayer de répliquer ça, mais de comprendre [et se dire] 'OK, ils utilisaient peut-être cette philosophie pour la traction, ou celle-ci pour le frein moteur'."

"Les caractéristiques des motos seront toujours différentes. [Essayer de] prendre les plus gros points forts de la KTM et ce avec quoi j'ai travaillé par le passé en termes d'électronique − comme le traction control et ces choses-là − que ce soit avec la Honda ou avec la Ducati, et de comprendre cette philosophie de même que ce dont je crois avoir besoin dans mon style de pilotage pour m'améliorer, cela a probablement été l'un des points les plus importants parmi tous."

Heureux d'embrasser un nouveau défi avec une marque qui l'accompagnait durant ses jeunes années, Jack Miller veut maintenant en faire un challenge réussi. "Le but ultime est bien évidemment d'essayer de gagner cette saison. On ne vient pas ici pour finir troisième au championnat !", sourit-il. "Est-ce que c'est possible ? On va attendre de voir. Mais c'est l'objectif, c'est la raison pour laquelle je vais m'entraîner tous les matins, ce qu'il y a derrière tous les trucs de régimes… Je ne fais pas ça pour m'amuser."

Ce qui motive Miller, c'est aussi d'une certaine manière son envie de faire taire la critique, lui qui a eu le sentiment de devoir faire ses preuves plus que les autres tout au long de sa carrière. "Il se passe beaucoup de choses en coulisses. Beaucoup de gens parlent et on essaye de ne pas trop les écouter", assure-t-il.

"Mais quand on voit tous ceux qui ont lâché la KTM ces dernières années et tous ceux qui ont fait la fine bouche [en disant] 'non, je ne veux pas la piloter' ou 'je ne veux pas faire ci ou ça'… Au final, c'est le job le plus génial au monde et avoir l'opportunité de piloter un de ces monstres, c'est incroyable. Alors j'apprécie la pression et les gens qui disent n'importe quoi, comme 'il sera en WorldSBK ou retraité dans deux ans' et ces choses-là. Ça ne fait qu'allumer la flamme dans mon estomac, parce que je veux juste faire mentir ces gens-là. Je l'ai fait je ne sais combien de fois dans ma carrière et ça ne fait que me transmettre de meilleures sensations à chaque fois."

Et Jack Miller, 28 ans et déjà huit de MotoGP derrière lui, de conclure : "Je vieillis désormais et je comprends que le temps commence à me manquer, mais j'ai le sentiment d'avoir encore beaucoup à apporter à ce sport."

Lire aussi : Viñales décidé à vite chasser sa déception après l'Argentine