Jack Miller s'offre une nouvelle pige en championnat australien

Comme l'an dernier, Jack Miller va terminer sa saison en disputant une manche du championnat australien de Superbike. Il s'agira une nouvelle fois de la dernière course de la campagne d'ASBK, organisée à The Bend Motorsport Park, un circuit situé à Tailem Bend, à une centaine de kilomètres d'Adélaïde.

L'épreuve est programmée du 25 au 27 novembre, soit trois semaines après la finale MotoGP à Valence. Il s'agira de la dernière course de Miller avec une Ducati avant de rejoindre le clan KTM pour 2023, puisqu'il sera aligné sous la bannière de Thriller Racing, dans la catégorie Superbike.

"Je suis impatient de retourner à Adélaïde pour disputer l'épreuve de The Bend dans le championnat australien de Superbike", a déclaré Miller, qui était monté sur le podium en 2021. "Je me suis énormément amusé avec mes amis et ma famille l'année dernière et je suis impatient de le refaire."

Pour l'organisateur du championnat, la présence du triple vainqueur en MotoGP avait été source d'un "énorme intérêt" la saison dernière et renouveler l'expérience ne pourra qu'être bénéfique pour l'image du championnat. "Il a non seulement attiré l'attention au niveau local et international sur les courses proposées, mais également sur la grande qualité et le niveau du championnat ASBK que nous avons ici, en Australie", se félicite Peter Doyle, PDG de Motorcycling Australia.

"Jack est une icône de ce sport", se réjouit Sam Shahin, patron du circuit. "C'est merveilleux de voir les pilotes australiens maintenir un intérêt pour la discipline en Australie et souhaiter revenir pour faire vibrer les foules ici comme ils le font dans le monde entier. Cela soutient la santé de la course moto en Australie, le championnat ASBK et The Bend. Nous sommes impatients !"