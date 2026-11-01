MotoGP GP de Malaisie

Jack Miller affiche son opposition au GP du Qatar : "Personne ne veut y aller, nous avons été très clairs sur notre position"

Miller a clairement fait savoir qu'il ne souhaitait pas se rendre au Qatar, rejoignant ainsi l'avis de la majorité des pilotes de la grille.

Rachit Thukral

Mis à jour: 1 nov. 2026, 09:42

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Jack Miller, Pramac Racing

Photo de : Asif Zubairi

Jack Miller ne comprend pas pourquoi le MotoGP maintient le Grand Prix du Qatar. Selon lui, 19 des 22 pilotes ne sont pas prêts à prendre le départ de la course.

L'ensemble du paddock MotoGP a participé à une série de réunions au cours des dix derniers jours. La majorité des pilotes a adopté une position commune concernant l'épreuve de Losail, prévue du 6 au 8 novembre.

Le conflit qui se poursuit au Moyen-Orient fait planer de sérieux doutes sur la possibilité d'organiser la course en toute sécurité. Les élections de mi-mandat américaines, mardi, rendent la situation encore plus imprévisible.

Mais malgré les efforts des pilotes pour obtenir l'annulation de la course, le MotoGP reste inflexible et cherche à obtenir des garanties concernant la sécurité du personnel du paddock.

Alors que la plupart des pilotes MotoGP ont préféré ne pas s'exprimer publiquement sur le sujet, Miller a clairement indiqué qu'il était réticent à l'idée de se rendre au Qatar dans le contexte géopolitique actuel.

"Je n'ai pas envie d'y aller. Comme tout le monde. Nous sommes 19 à ne pas vouloir nous y rendre", a déclaré Miller.

"Je ne pense pas que nous devrions courir dans ces conditions. Nous avons été très clairs sur notre position. Nous verrons quelle décision sera prise."

Jack Miller, Pramac Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"En tant que pilotes, nous avons fait front commun et nous avons fait de notre mieux, en utilisant tous les moyens de pression à notre disposition. Pas seulement pour nous, les pilotes, mais aussi pour les autres personnes impliquées dans le championnat. Il suffit de parler à 50% du paddock : personne ne veut y aller. Je ne comprends pas pourquoi nous devrions le faire. Je ne comprends pas."

"Pour le moment, ils sont en sécurité. J'aime beaucoup le Qatar. Mais le problème vient des régions alentour. Malheureusement, les pays voisins connaissent des difficultés. Il y a beaucoup trop d'incertitudes pour organiser un événement mondial dans ces conditions."

"Nous ne cachons pas que nous roulons à 10h55. Nous ne cachons ni l'endroit où nous nous trouvons, ni l'heure à laquelle nous y serons. Si quelqu'un veut frapper un grand coup, il sait exactement où et quand le faire…"

"Comme je l'ai dit, je n'ai pas envie d'y aller. Dans mon esprit, je n'irai toujours pas. Nous avons fait passer notre message. Notre position est très claire. J'attends de voir ce qui va se passer."

Les pilotes réclament des garanties au MotoGP, notamment un plan d'évacuation en cas de dégradation de la situation, ainsi qu'une couverture d'assurance pour les risques liés à la vie, aux soins médicaux et au rapatriement.

Miller a souligné que les pilotes voulaient qu'une personne assume la responsabilité en cas de problème au Qatar : "Le plus important pour nous, les pilotes, c'est la responsabilité. Quelqu'un doit l'assumer."

"Si vous voulez que nous allions là-bas, engagez votre responsabilité. Je ne pense pas que ce soit une demande déraisonnable. L'assurance est une chose. Et cette garantie vient de l'État du Qatar, ce qui représente une avancée majeure, non seulement pour nous, les pilotes, mais aussi pour toutes les personnes qui travaillent sur place."

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Mais cela intervient après coup. Pensez-vous que nous pouvons nous y rendre en toute sécurité ? Engagez votre responsabilité. Vous avez dit que vous ne vous sentiez pas en mesure de le garantir pour le moment. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis ?"

Motorsport.com a rapporté cette semaine que le MotoGP avait menacé de sanctions sportives et financières les pilotes qui feraient l'impasse sur l'épreuve de Doha. Ils pourraient notamment être empêchés de participer aux deux dernières manches du championnat au Qatar.

"Ils peuvent nous attaquer sur tous les fronts, financièrement comme sur le plan sportif, avec nos licences et tout le reste", a déclaré Miller.

"Et cela concerne aussi les équipes. [Le directeur d'équipe] Paolo [Campinoti] est un très bon ami à moi. Est-ce que je veux lui nuire ou pénaliser son équipe ? Absolument pas. Mais dans le même temps, je ne pense pas qu'il faille forcer la situation pour prendre le départ de la course."

Il a ajouté : "Tout le monde n'arrête pas de me demander ce qu'on fout. Mais ce n'est pas à nous de décider. Encore une fois, malheureusement, nous ne sommes qu'un numéro dans cette histoire."

"Nous sommes 19 ou 20 à être catégoriques : nous ne voulons pas y aller."

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