Pourquoi Jack Miller a perdu quatre places en deux tours au Sachsenring

Jack Miller a vécu deux courses en une au Sachsenring. Dixième en début d'épreuve, l'Australien a gagné deux places après les chutes de Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez, et il est longtemps resté un solide huitième, avant de devoir renoncer à cette place dans les cinq derniers tours, avec une étonnante dégringolade.

Luca Marini, Enea Bastianini et Brad Binder l'ont doublé en un tour, et Diogo Moreira a pris l'avantage dans la boucle suivante. "Jack était vraiment rapide et vraiment bon", a commenté Marini. "Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On dirait qu'il a eu un problème parce qu'il est devenu très lent, d'un tour à l'autre. Une situation totalement différente donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé."

Miller n'a en fait pas eu le moindre souci technique mais tout simplement une dégradation excessive de ses pneus. Le pilote Pramac a alors basculé sur une cartographie avec beaucoup moins de puissance pour préserver ses gommes, et il a vu l'arrivée à la 12e place, loin de la septième position de Fabio Quartararo, qu'il suivait en début d'épreuve.

"C'était bien jusqu'à environ cinq tours de la fin, puis les roues se sont effondrées, assez littéralement !", a expliqué Miller. "Je me sentais bien derrière Fabio [Quartararo], il accélérait un peu mieux que moi dans les virages sur la droite, comme le 1, le 3 et le changement de direction en sortant de la côte. Je faisais un peu le yo-yo avec lui, j'attaquais dans d'autres zones mais j'essayais vraiment d'être à l'économie."

"Et à trois tours de la fin, j'ai changé de cartographie parce que je commençais vraiment à souffrir, je n'avais plus de puissance. C'était un peu nécessaire pour voir l'arrivée. Il fallait que je sollicite un peu plus le pneu pour faire le même chrono."

Jack Miller a été doublé par plusieurs pilotes en fin de course au Sachsenring. Photo de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

"La dernière cartographie n'était pas idéale", a reconnu Miller, néanmoins contraint de la conserver : "Je me sentais assez bien jusque-là, mais je n'avais plus de pneu."

"Sinon, je serais repassé sur l'ancienne cartographie, mais je sentais que c'était nécessaire parce que je commençais à patiner un peu en ligne droite. Il est trop tôt pour dire si on s'est raté dans les calculs, je ne veux pas dire une chose erronée sans avoir les informations."

Jack Miller avait très bien entamé le week-end, en signant le cinquième temps des essais, ce qui a fait de lui le seul pilote Yamaha directement qualifié pour la Q2. Dès samedi, Fabio Quartararo a repris l'avantage après être repassé sur des réglages familiers.

Miller a cherché en vain à gagner en adhérence tout au long du week-end, mais il reste encouragé par ses performances : "On n'a pas fait de changements drastiques sur la moto [après le sprint], mais je voulais un peu plus de grip. Mais la moto était assez performante."

"Elle a été performante pendant 24 tours donc oui, la progression est là, on se rapproche. J'espère que les gars pourront trouver des choses au cours de ces trois semaines, pour qu'on trouve des choses dans la deuxième moitié."