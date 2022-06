Officiel : Jack Miller remplacera Miguel Oliveira chez KTM en 2023

Charger le lecteur audio

Jack Miller a déjà trouvé un point de chute. Au cours du week-end de Barcelone, Ducati n'avait laissé que peu de doutes sur le départ de l'Australien en fin de saison, la marque souhaitant faire place à la nouvelle génération avec Enea Bastianini et Jorge Martín candidats à la place à attribuer aux côtés de Pecco Bagnaia. Des rumeurs envoyaient Miller chez KTM, qui a confirmé l'arrivée du pilote en lieu et place de Miguel Oliveira, avec un accord portant pour deux saisons.

Le Portugais, pilote le plus victorieux de la marque autrichienne avec un total de quatre succès, soit un de plus que son successeur malgré trois saisons de moins disputées, a refusé une rétrogradation chez Tech3, l’équipe de ses débuts, et va donc rompre tout lien avec KTM. Il pourrait faire le chemin inverse en rejoignant le giron Ducati à travers le team Gresini.

Jack Miller fera équipe avec Brad Binder, également sous contrat jusqu'en 2024, et retrouvera Francesco Guidotti, devenu team manager de l'équipe KTM officielle cette année après avoir occupé le même rôle chez Pramac, où il a côtoyé le pilote durant trois saisons.

"Je le connais bien, je sais comment il aime travailler et ce qu'il peut apporter dans le garage", souligne l'Italien. "Je crois que son caractère et la façon dont il pilotera et attaquera sur la KTM RC16 nous aideront beaucoup à ce stade de notre projet. Comme Brad, Jack est un compétiteur né : il trouvera les limites, sera au maximum dans toutes les conditions et quel que soit le package, et continuera à tout donner pour décrocher les résultats, ce qui est une qualité rare. Les deux prochaines saisons seront passionnantes."

Miller va également renouer avec KTM puisque lors de sa dernière saison en Moto3, en 2014, il roulait pour le team Ajo, très lié au constructeur autrichien. "Nous connaissons naturellement Jack depuis son éclosion avec Aki [Ajo] dans notre programme Moto3 et c'est un grand plaisir de recruter un pilote de son calibre dans notre structure MotoGP", se félicite Pit Beirer, directeur de KTM Motorsports. "Il nous a quittés sur une impression positive et nous sommes restés en contact. L'approche et l'attitude de Jack sont très similaires aux nôtres. Je suis très fier qu'il retrouve Red Bull KTM, et il va apporter beaucoup à notre programme."

La fin d'une aventure avec Ducati

Jack Miller a remporté deux courses dans l'équipe Ducati officielle

Miller va donc quitter Ducati après cinq saisons sur la machine italienne, dont deux dans l'équipe officielle. Arrivé en MotoGP en 2016, immédiatement depuis le Moto3, il a d'abord piloté des Honda pour le compte des équipes LCR puis Marc VDS, avec laquelle il a décroché son premier succès. Miller a fait son arrivée chez Pramac en 2018 et il a rejoint l'équipe Ducati d'usine pour la saison 2021, au cours de laquelle il a ajouté deux victoires à son palmarès.

"Nous avons passé cinq saisons merveilleuses avec Jack, au cours desquelles nous avons atteint des objectifs vraiment significatifs pour nous, comme les deux titres mondiaux des constructeurs décrochés en 2020 et 2021 et celui des équipes l'an passé", souligne Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. "En plus, il ne faut pas oublier les divers podiums et les deux magnifiques victoires à Jerez et au Mans."

"Miller est un pilote très talentueux qui a pu comprendre au mieux notre Desmosedici GP. C'est une personne fair-play, loyale, dont l'implication est totale et sur laquelle nous avons toujours pu compter. Je tiens à le remercier au nom de Ducati, de Ducati Lenovo Team et de tous nos partenaires pour les cinq années passées ensemble, et je lui souhaite le meilleur pour son avenir !"

Jack Miller est le pilote de la grille lié depuis le plus de temps avec le constructeur italien. Il a changé de statut en portant ses couleurs dans deux équipes. "Ces cinq années ont été vraiment importes pour moi : avec Ducati, j'ai décroché plusieurs podiums, dont deux victoires que je n'oublierai jamais", indique-t-il. "En plus des deux titres des constructeurs et de celui des équipes, j'ai fini quatrième du championnat l'an dernier, ce qui était ma meilleure performance en MotoGP. J'ai beaucoup grandi avec Pramac Racing Team et Ducati Lenovo Team et année après année, j'ai toujours senti que j'étais la meilleure version de moi-même."

"L'an prochain, je vais me lancer dans un nouveau défi mais pour le moment, je ne pense qu'à finir cette dernière saison avec mon équipe de la meilleure façon possible. Je remercie tout le monde chez Ducati Corse, mon équipe, Gigi, Paolo [Ciabatti, directeur sportif de Ducati], Davide [Tardozzi, team manager de l'équipe officielle] et ceux qui ont travaillé avec moi au cours des cinq dernières saisons."