Jack Miller déterminé à réussir en WorldSBK, sans rêver d'un retour en MotoGP

Avant le GP d'Aragón, Pramac et Yamaha ont annoncé le départ de Jack Miller en fin d'année, puis confirmé son remplacement par Izan Guevara. Ce n'était pas dit directement dans l'annonce, mais ces décisions vont également entraîner la fin du parcours de Miller en MotoGP, après 12 saisons.

"Je suis triste, c'est forcément doux-amer", a reconnu Miller au micro de Canal+, en affichant néanmoins sa fierté de ce qu'il a réussi, avec notamment quatre succès en catégorie reine : "Je suis très reconnaissant pour la carrière que j'ai eue. Il y a 12 ans, si on m'avait dit que ça serait ma carrière, j'aurais signé."

"La chose dont je suis très fier, c'est que j'ai roulé pour presque tous les constructeurs de la grille et presque toutes les équipes, et il n'y a pas un seul garage dans ce paddock dans lequel je ne peux pas entrer", a-t-il souligné, après avoir piloté des Honda, Ducati, KTM et Yamaha, chez LCR, Marc VDS, Pramac et deux équipes officielles, Ducati et KTM.

"J'ai une bonne relation avec tous ceux chez qui j'ai roulé. Parfois, les émotions peuvent prendre le dessus mais je n'ai jamais dit ou fait une chose que j'ai regrettée ensuite."

Il reste de la compétitivité en moi, et je sens que je progresse encore.

Ce départ du MotoGP ne sera absolument pas synonyme de fin de carrière, et les annonces des derniers jours n'ont fait que confirmer ce que Miller avait vu se profiler au cours des derniers mois, ce qui lui a permis de prendre les devants.

"Ce ne sont que quelques posts sur Instagram, mais on le savait déjà", a-t-il confié face aux médias présents au GP d'Aragón, dont Motorsport.com. "C'est comme ça, on sait comment ça se passe parfois. Je vais continuer à tout donner, à faire de mon mieux jusqu'à la fin de l'année, et les négociations continuent pour mon avenir."

"J'ai toujours dit que je voulais continuer la course, il reste de la compétitivité en moi, et je sens que je progresse encore. On verra quelle sera la décision et où je serai."

Jack Miller va quitter le MotoGP en fin de saison. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

On sait depuis plusieurs semaines que Jack Miller se dirige vers le WorldSBK, ce qu'il a confirmé : "Je vais en Superbike, c'est certain. Je veux courir, j'aime la course. Je sens encore que je progresse en tant que sportif."

Miller pourrait conserver des liens avec Yamaha en rejoignant l'équipe du constructeur en WorldSBK, mais rien n'est fait pour le moment : "J'espère que ce sera rapidement, mais en même temps je ne précipite rien, je ne suis pas très pressé. Les places sont toutes prises ici donc je regarde en Superbike pour avoir quelque chose de bon là-bas, pour être performant et construire quelque chose."

Si je vais là-bas, c'est pour devenir le meilleur pilote de Superbike possible, ce n'est pas pour rêver de redevenir pilote MotoGP un jour.

Dans cette optique, Jack Miller n'envisage pas réellement de conserver un rôle de pilote d'essais en MotoGP. Cette idée n'est "pas nécessairement exclue" mais entre la fin annoncée des wild-cards et la volonté de donner un nouvel élan à sa carrière, il ne souhaite pas entretenir le rêve d'un hypothétique retour.

"Comme je l'ai toujours dit, si je vais là-bas, c'est pour devenir le meilleur pilote de Superbike possible, ce n'est pas pour rêver de redevenir pilote MotoGP un jour. J'ai 31 ans, j'aurai 32 ans l'an prochain, je suis réaliste et j'ai fait plus de 250 courses. En faire trois ou quatre de plus ne changera pas ma vie."

"Comme je l'ai dit, je pense que le principal objectif est d'aller là-bas en me concentrant pour devenir le meilleur pilote de Superbike possible, de construire une carrière, de vivre un deuxième chapitre là-bas."