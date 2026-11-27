MotoGP GP de Valence

Jack Miller reprend sa livrée spéciale pour ses adieux au MotoGP

Jack Miller disputera sa dernière course MotoGP à Valence avec une livrée et un casque spéciaux, marquant la fin de ses 12 années passées en catégorie reine.

Rachit Thukral

Publié: 27 nov. 2026, 07:19

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Photo de : Quinn Rooney / Getty Images

Jack Miller disputera le dernier Grand Prix de la saison MotoGP, ce week-end à Valence, avec une livrée spéciale qu'il aurait initialement dû arborer lors de sa dernière apparition au Grand Prix d'Australie, le mois dernier.

Âgé de 31 ans, l'Australien pilotera dimanche sa Yamaha Pramac aux couleurs de son pays, alors qu'il s'apprête à tourner la page de ses 12 années passées dans la catégorie reine.

Originaire de Townsville, le pilote avait dévoilé cette livrée originale mêlant or et bleu à Phillip Island le mois dernier, avec une combinaison assortie.

Toutefois, en raison de l'annulation du Grand Prix d'Australie, décidée à cause du manque de visibilité, Miller n'a jamais eu l'occasion de courir avec cette livrée.

Le quadruple vainqueur en Grand Prix avait déjà laissé entendre qu'il pourrait ressortir cette décoration. Avant le week-end de Valence, il a confirmé qu'il compléterait sa tenue avec un casque spécial rendant hommage à sa carrière en MotoGP.

"Oui, j'aurai la livrée de Phillip Island dimanche, mais j'aurai aussi un casque vraiment, vraiment, vraiment spécial. Vous en découvrirez davantage à ce sujet, mais c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier", a déclaré Miller jeudi à Valence.

Jack Miller à Phillip Island avec sa livrée spéciale.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Miller a fait ses débuts en MotoGP en 2015 au sein de la structure satellite de Honda, avant de décrocher sa première victoire l'année suivante, au Grand Prix des Pays-Bas.

Il a rejoint Pramac en 2018 et a fini par suffisamment impressionner Ducati pour être promu dans l'équipe d'usine, aux côtés de Pecco Bagnaia.

Après avoir remporté trois courses au guidon de la Desmosedici, Miller a rejoint KTM en 2023, mais a éprouvé des difficultés à retrouver son niveau de performance avec la RC16.

Lors de ses deux dernières saisons en MotoGP avec Pramac, il a été limité par le niveau de compétitivité de sa machine. Mais ses connaissances techniques et ses relations avec Yamaha lui ont permis de décrocher un contrat avec l'équipe d'usine en WorldSBK pour 2027.

Interrogé sur ce dont il était le plus fier au cours de sa carrière en MotoGP, Miller a répondu : "Je pense à ma capacité à m'adapter à toutes les situations, que ce soit sur piste mouillée ou sèche, avec une moto nouvelle ou ancienne, peu importe. En une journée... même pas, en une séance, je suis là où je dois être. Je suis capable de m'adapter à tout très rapidement. Je suis heureux de ces 12 années et j'attends avec impatience le prochain chapitre."

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