Jarvis "un peu surpris" par le timing de l'accord entre Aprilia et RNF

RNF a fait le choix de s'associer avec Aprilia à partir de la saison 2023, mettant fin à une association de quatre saisons avec Yamaha. Lin Jarvis reconnaît que cette nouvelle est un coup dur pour le constructeur japonais, habitué à s'appuyer sur les données de quatre machines, l'accord avec la formation de Razlan Razali ayant fait suite à une longue association avec Tech3.

"La situation n'est évidemment pas idéale", a reconnu le directeur général de Yamaha Motor Racing sur le site officiel du MotoGP. "Nous avons toujours eu des équipes satellites, autant que je m'en souvienne. Nous avons toujours eu plus de deux motos sur la grille. Ce n'est jamais agréable quand une relation se termine. Nous devons attendre la fin de la saison, nous restons partenaires avec RNF, mais ils ont pris la décision de s'associer à Aprilia, nous la respectons."

Il y a quelques semaines, Jarvis nourrissait encore l'espoir d'une prolongation avec RNF et il a été quelque peu pris par surprise par l'annonce de l'accord, puisqu'il était justement en train de discuter avec les responsables de l'équipe malaisienne quand elle a été rendue publique : "J'ai été un peu surpris par l'annonce d'hier, parce qu'elle été faite au milieu d'une réunion [avec RNF], c'était un peu inhabituel pour apprendre la décision. Nous la respectons et nous allons de l'avant."

Yamaha n'a pas la possibilité de remplacer RNF pour 2023, toutes les équipes indépendantes ayant déjà un accord avec d'autres constructeurs et l'arrivée d'un remplaçant à Suzuki restant hypothétique. Jarvis est donc prêt à n'avoir que deux motos sur la grille, une situation que Yamaha sera le seul constructeur à vivre puisqu'Aprilia aura enfin une équipe satellite et que Suzuki ne sera plus là.

"Pour le moment il n'y a pas d'alternative, mais ça nous va. Nous nous concentrons sur l'équipe d'usine et sur la quête d'une moto performante, nous allons nous concentrer et nous consacrer à la quête d'une moto performante, nous allons chercher à avoir la meilleure moto possible. Ça va et nous sommes confiants pour pouvoir faire ça avec deux pilotes."

Andrea Dovizioso

Lin Jarvis anticipe donc une saison 2023 dans ce nouveau contexte et préfère minimiser ce désavantage. Même si Fabio Quartararo n'a pas encore prolongé son contrat, le Niçois et Franco Morbidelli sont deux pilotes encore très jeunes et le besoin de faire émerger une nouvelle génération ne se fait pas encore ressentir. L'Anglais insiste également sur le fait que les données issues du team RNF ne sont pas véritablement exploitables cette année, tant Andrea Dovizioso et Darryn Binder sont distancés.

"L'idée de base d'une équipe satellite est d'abord d'avoir plus de données avec plus de motos sur la grille, avec l'espoir qu'elles soient toutes dans le même rythme. Le deuxième avantage est qu'on peut faire débuter plus de rookies. Notre équipe d'usine en est un parfait exemple en ce moment, il y a quelques années l'équipe SRT a fait débuter Franco Morbidelli et Fabio [Quartararo]. Ils ont pris le rythme et ont rejoint l'équipe d'usine."

"Ne pas avoir d'équipe satellite complique la recherche de nouveaux talents. Ça sera un inconvénient mais nous avons deux pilotes excellents, jeunes et rapides dans l'équipe d'usine. Pour le moment ça ne sera pas un gros problème. En termes de données supplémentaires, malheureusement cette année la différence n'est pas mince entre la vitesse de Fabio et la vitesse entre les pilotes de notre équipe satellite. C'est ce qui fait que nous n'avons pas vraiment utilisé les données des prestations dans l'équipe satellite cette année."

"Dans un monde idéal, ils seraient plus proche et ça nous aurait bénéficié, mais sincèrement, en prenant ça en compte, je n'imagine pas de véritable désavantage pour l'an prochain."