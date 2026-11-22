MotoGP GP du Portugal
"Je graverai à nouveau mon nom sur le trophée du MotoGP", promet Jorge Martín
Martín estime que cette saison a fait de lui un meilleur candidat à un deuxième titre MotoGP à l'avenir.
Richard Asher
Publié: 22 nov. 2026, 17:28
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
S'il a dû s'incliner face à Marc Márquez dans la course au titre 2026 à Portimão ce dimanche, Jorge Martín a promis de voir à nouveau son nom inscrit au palmarès du championnat MotoGP.
Tout en adressant ses sincères félicitations à la star de l'équipe officielle Ducati, qui a décroché la couronne 2026 en terminant huitième du Grand Prix du Portugal ce dimanche, Martín a promis de rééditer son sacre de 2024 à l'avenir.
Juste après la course, Martín est revenu sur une campagne 2026 finalement compromise par une saison 2025 cauchemardesque, sa première chez Aprilia.
"Quand je suis arrivé chez Aprilia, avec toutes ces blessures, je n'ai pas réussi à construire ma confiance ni à poser les bases", a expliqué le pilote madrilène. "Cette saison, j'étais donc présent, mais je n'avais pas tout à fait la vitesse nécessaire pour gagner."
"Cette année a été une année de construction. J'ai toujours essayé de progresser entre le vendredi et le dimanche. Quand on veut se battre pour un titre, il faut déjà être très fort dès le vendredi."
"Cette saison m'a apporté beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, je suis un meilleur pilote. Je suis aussi une meilleure personne. Je garderai tout cela pour l'avenir."
"Ce n'est donc pas terminé. Je graverai mon nom sur ce trophée, j'en suis sûr à 100%. Je ne sais pas quand, mais je suis vraiment déterminé à le faire à nouveau."
Martín a expliqué qu'il était fier d'avoir été le principal rival de Márquez au championnat pendant une grande partie de la saison, ajoutant que cette expérience nourrirait sa quête d'un deuxième titre.
"Marc est désormais le meilleur de l'histoire. Me battre contre lui pour le titre m'a donné beaucoup de motivation. Cela m'a montré quel était mon talent et quel était mon niveau."
"Je pense que je suis absolument l'un des meilleurs pilotes de la grille, et je me battrai toute ma carrière pour inscrire à nouveau mon nom sur ce trophée. Je serai obsédé par cet objectif."
"Si j'y parviens, tant mieux. Sinon, je serai un homme meilleur lorsque je prendrai ma retraite."
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Photo de: Filipe Amorim / AFP via Getty Images
Après deux saisons loin d'être idéales chez Aprilia, l'Espagnol rejoindra Yamaha en 2027. Mais avant cela, il tentera de terminer la saison 2026 à la deuxième place du championnat pilotes.
Martín abordera la finale de Valence, le week-end prochain, avec seulement deux points d'avance sur son coéquipier Marco Bezzecchi.
"Je veux vraiment battre Marco lors de cette dernière course. Pas seulement Marco : je veux aussi terminer mon chapitre chez Aprilia de la meilleure manière possible. Ce sera un week-end important pour moi."
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