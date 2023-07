Jerez prolonge son contrat avec le MotoGP pour 2024 et 2025

Une cérémonie protocolaire organisée vendredi a vu la signature d'un nouveau contrat liant le Circuito de Jerez au MotoGP, afin que le Grand Prix d'Espagne y soit à nouveau organisé ces deux prochaines saisons. Cet accord a été célébré en présence de la maire de Jerez, du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports d'Andalousie, et de Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports.

Jerez a rejoint le calendrier des Grands Prix moto en 1987 et n'a ensuite connu aucune absence, bien qu'il ait cédé le statut d'hôte du GP d'Espagne à Jarama en 1988 avant de le récupérer l'année suivante. La piste andalouse est celle qui a accueilli le plus de Grands Prix consécutivement à l'exception d'Assen, et elle a même permis la tenue de deux Grands Prix coup sur coup pour relancer le championnat après la pause forcée due au COVID-19 en 2020.

Son histoire d'amour avec le MotoGP est donc destinée à durer encore au moins deux ans. Et Jerez évite grâce à cet accord la menace de la rotation mise en place pour les épreuves ibériques, c'est-à-dire les quatre manches espagnoles (Jerez, Barcelone, Aragón et Valence) et celle du Portugal (Portimão).

Cette année, c'est le GP d'Aragón qui en a fait les frais et on ignore pour le moment quelle épreuve de la péninsule devra manquer à l'appel en 2024 bien que, pour des questions de sécurité, la tendance semble aller vers le GP du Portugal.

Le renouvellement de ce contrat pour deux saisons supplémentaires a été rendu possible par le fait que les organisateurs andalous se soient engagés à améliorer les installations du circuit et à accueillir en 2025 un événement commémorant 40 ans de courses sur place. Carmelo Ezpeleta a par ailleurs ouvert la porte à la possible tenue d'une épreuve WorldSBK à Jerez dès cette saison, après l'annulation il y a quelques jours de la manche qui devait se tenir en Argentine au mois d'octobre.

On ne connaît pas encore la date du Grand Prix d'Espagne 2024, alors que le calendrier de la saison prochaine ne devrait pas être dévoilé avant la mi-septembre, comme l'a récemment indiqué Carmelo Ezpeleta. Jerez a néanmoins signalé ces derniers jours la vente de faux billets sur Internet, sans que l'on connaisse pour le moment le nombre de tickets qui ont ainsi circulé ni le montant de l'escroquerie.