Malades, Joan Mir et Álex Rins ont dû abandonner à Misano

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Joan Mir était encore très affaibli physiquement et Álex Rins souffrait de nausées dimanche au Grand Prix de Saint-Marin. Ils ont tous les deux dû abandonner.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
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Les anciens coéquipiers de Suzuki ont quitté Misano en petite forme. Joan Mir et Álex Rins ont tous les deux été contraints à l'abandon parce qu'ils se sentaient mal dimanche, au Grand Prix de Saint-Marin.

Mir est très diminué physiquement depuis samedi. Après un sprint difficilement conclu en 20e position, il expliquait avoir des maux de tête et ressentir une très forte fatigue sur sa moto. La situation ne s'est pas améliorée dimanche.

En course, le pilote Honda a vite compris qu'il aurait de grandes difficultés à aller au bout de l'épreuve et il a abandonné à la fin du cinquième tour, sachant que les points n'étaient pas à sa portée. Il ne devançait que Toprak Razgatlioglu et Rins.

"Malheureusement, aujourd'hui c'était la même chose qu'hier et je n'avais aucune énergie ni force sur la moto", a expliqué Mir dans le communiqué de presse d'après-course de Honda, n'ayant pas été en mesure de se présenter face à la presse en raison de son état.

"J'ai fait de mon mieux pour rouler seul mais il n'y avait rien à obtenir et je me suis dit que rester en piste ne ferait qu'aggraver la situation. C'est un moment vraiment difficile."

 

Joan Mir va maintenant passer des examens pour comprendre quelle est la source de ses maux, mais le temps presse puisque le Grand Prix d'Autriche a lieu ce week-end et que les pilotes sont attendus sur le Red Bull Ring dès jeudi et en piste le lendemain.

"Maintenant, je vais passer des examens avant l'Autriche et voir ce que l'on peut faire pour que je retrouve ma condition physique dès que possible", a précisé le champion du monde 2020.

Une "nausée sévère" pour Rins

Après l'abandon de Mir et les chutes de plusieurs pilotes, Rins s'est accroché à la 16e place mais a dû rentrer à son garage au 18e tour, alors qu'il avait fortement réduit son rythme et perdu un tour. Il a également renoncé à son point presse.

"Álex Rins n'a pas été en mesure de faire un commentaire en raison d'une migraine et d'une nausée sévère", a indiqué Yamaha. "Il passe des examens et va donner la priorité à sa récupération pour le Grand Prix d'Autriche."

L'Espagnol a finalement donné des nouvelles sur les réseaux sociaux. "C'est dommage de finir le week-end comme ça", a écrit Rins dans une story sur Instagram. "J'avais très mal vers la fin de la course et malheureusement j'ai dû abandonner à dix tours de l'arrivée. La prudence vaut mieux que des excuses. Ce n'était pas notre week-end…"

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