Un Joan Mir "en colère" fait une croix sur le titre 2021

Pendant que Pecco Bagnaia entretenait ses espoirs de titres avec un deuxième succès consécutif et un nouveau duel remporté, cette fois face à son rival direct Fabio Quartararo, Joan Mir a vécu un Grand Prix de Saint-Marin plus difficile, à distance des deux pilotes qui le devancent au championnat, et cette course a très probablement marqué la fin de ses espoirs de remporter le titre cette année.

Contraint à un départ depuis la 11e place après un problème en qualification, son tableau de bord lui ayant indiqué à tort de rentrer aux stands à la fin de la Q2, le pilote Suzuki a été contraint à une course d'attaque pour sauver un bon résultat. Dixième à l'issue du premier tour, Mir a profité des chutes de Jorge Martín et Álex Rins et réalisé des dépassements sur les frères Espargaró, avant de doubler Marc Márquez et Jack Miller dans le dernier tour. Márquez a repris l'avantage en piste et Miller sur tapis vert puisque Mir a été pénalisé d'une position pour un passage hors des limites du circuit en toute fin d'épreuve.

Cette sixième place place lui fait perdre dix points sur Quartararo. Avec 67 unités de retard sur le Français alors qu'il en reste 100 à prendre, le Champion du monde en titre n'est pas mathématiquement éliminé de la lutte mais il ne croit plus en ses chances de conquérir une deuxième couronne mondiale cette année. Mir ne cache pas sa frustration, estimant ne pas avoir eu une Suzuki suffisamment performante cette saison alors qu'il se sent personnellement plus fort qu'en 2020. "Je suis un peu en colère parce que je connaissais mon potentiel cette année. Je suis en colère parce que je pilote mieux, je fais moins d'erreurs, je suis un meilleur pilote et je ne gagnerai pas le championnat", dit-il dans un rire ironique. "C'est dur à comprendre."

"On ne pouvait se permettre aucune erreur", explique le Majorquin. "Ce n'est pas que j'en ai fait. On n'a pas été aussi performants que ce que tout le monde attendait. C'est pour ça que je suis déçu. J'attendais mieux. C'est dur de se dire que le championnat est perdu. Quand je me dirai que je n'ai pas le niveau pour jouer le championnat, je prendrai ma retraite. Je n'attendrai même pas un an. Je suis là pour ça. C'est comme ça... Une journée difficile pour moi."

Mir veut transformer les prochaines courses en pré-saison 2022

Durant les premiers mois de l'année, Joan Mir s'est régulièrement plaint du manque d'évolutions sur sa Suzuki, une machine qui a stagné face à une concurrence de plus en plus affûtée. Le holeshot device apparu à l'arrière de sa moto à Spielberg reste perfectible et n'a pas suffi à lui permettre de jouer les premières places plus régulièrement. Mir pense cependant que son équipe a pris conscience des changements à apporter pour la saison 2022 et veut voir les quatre dernières courses au programme comme un moyen de mieux préparer la prochaine campagne.

"Je dois dire que je suis content qu'avec Suzuki, on aille dans la bonne direction. On voit tout ce qui se passe. Je crois qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent. On peut se dire que les prochaines courses seront comme une pré-saison. Toutes les courses seront une opportunité de donner des informations et d'améliorer la moto, ce dont nous avons vraiment besoin. Je pense que c'est le plus intelligent."

Mir n'a pas l'intention de prendre des risques inconsidérés dans les dernières courses de la saison mais il pourra se permettre certaines manœuvres à quitte ou double, avec pour objectif de décrocher enfin le premier succès de Suzuki cette année : "Si j'ai la possibilité de gagner des courses et de réaliser des dépassements en fin de course, ce genre de choses, peu importe si je finis avec zéro [points]. Ça change un peu tout. Mais il me faudra l'opportunité de gagner cette course."

"Je prends toujours les risques nécessaires, je tente toujours des dépassements", rappelle-t-il. "On ne peut pas dire que je ne prends pas de risques. Ça ne va pas du tout changer. La seule chose qui peut changer, c'est que si j'ai une opportunité de gagner, je peux me permettre des erreurs maintenant. C'est ce qui change, je peux faire des erreurs. C'est également important pour moi."

"Je serai en mesure de tenter des choses, pas dans le pilotage, parce que ça ne veut pas dire prendre plus de risques et dépasser la limite. Ce n'est pas comme ça qu'on est rapide. Si on est performant, c'est qu'on sait comment l'être, on sait où se placer, etc. Il faut évidemment prendre des risques au freinage, mais pas plus que d'habitude parce que sinon on peut sortir large. C'est autre chose. Mais dans les dépassements, oui, ça changera quelque chose."

Et cette approche a visiblement déjà été mise en œuvre à Misano, dans la lutte avec Marc Márquez et Jack Miller pour la quatrième place. "Le dernier tour est la seule partie de la course que j'ai appréciée", confie Mir au site officiel du MotoGP. "J'ai pu doubler Marc au virage 2. J'ai préparé le dépassement sur Jack mais les Ducati sont dures à doubler pour nous. J'ai réussi un dépassement à la limite sur Jack, et Marc nous a doublés à nouveau parce qu'on est passés large."

"Ensuite, dans le dernier secteur, apparemment je suis légèrement sorti. Je ne l'ai pas vu, sincèrement, mais je respecte la décision. Une course difficile. On a probablement fait une erreur en choisissant le medium à l'avant. J'avais beaucoup de mal avec l'avant de la moto. Je ne pouvais pas être rapide. Heureusement, on reviendra à Misano [à la fin du mois d'octobre] et on pourra être bons."

"C'était comme si on se battait pour quelque chose de mieux que la quatrième place [dans le dernier tour]", résume-t-il. "Je me suis amusé avec Marc et Jack. Désolé pour le blockpass sur Jack ! [rires] Je crois qu'il est encore en colère. Je pense que c'était fair play."