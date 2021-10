Mir comprend la colère de Miller mais pas sa pénalité

La sixième place était très convoitée en fin de course à Austin. Elle est revenue à Enea Bastianini, qui a tiré profit du temps perdu par Jack Miller et Joan Mir dans leur duel. C'est en effet l'Australien qui occupait cette position à l'entame du premier tour, mais il a été doublé par Mir dans le premier secteur. La longue ligne droite lui a permis de reprendre l'avantage, cependant Mir a porté une nouvelle attaque au virage 16, qui s'est soldée par un contact. Le temps perdu a permis à Bastianini de s'immiscer entre les deux pilotes et de décrocher son troisième top 6 de suite.

Le Champion du monde 2020 a franchi la ligne d'arrivée au septième rang, juste devant un Miller très mécontent. Les commissaires de course ont donné raison au pilote Ducati en sanctionnant le Majorquin d'une place. Ce dernier regrette le contact, mais estime qu'il était inévitable tant la défense de Miller était agressive, et juge que sa sanction n'a pas de sens.

"Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses parce que je n'aime pas générer des contacts dans les dépassements", déclare Mir. "C'est la première chose. Ensuite, j'avais beaucoup de mal à accélérer, je ne pouvais pas doubler. Il était beaucoup plus lent que moi et j'ai dû attendre les derniers tours pour préparer quelque chose. J'ai réussi une bonne manœuvre dans les chicanes du premier secteur, j'ai pu le doubler mais il est revenu dans la ligne droite et il m'a dépassé."

"Ensuite, il a juste fermé les portes. Il ne se préoccupait pas du pilotage, il était juste à l'intérieur du virage, presque la moto relevée pour fermer les portes. C'était un peu étrange. Puis, dans ce virage 16, qui est un bon endroit pour doubler, je suis passé à l'intérieur et sur la deuxième partie du freinage, il a fait ça avec une trajectoire vraiment, vraiment serrée que je n'attendais pas. J'ai touché le vibreur pour essayer d'éviter le choc et après je l'ai un peu touché. Heureusement, on n'est pas tombés. Mais j'ai perdu une place, Bastianini m'a doublé."

Miller n'a pas souhaité entrer dans le détail au moment d'évoquer l'accident, s'estimant simplement victime de la manœuvre de Mir. "Dans le dernier tour, comme à la course précédente à Misano, j'ai été percuté et encore une fois, j'ai été doublé par deux pilotes", déplore le pilote Ducati. "C'est comme ça. La direction de course a fait ce qu'elle avait à faire. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste un incident récurrent, mais je ne pouvais rien faire de différent. J'avais juste un peu de mal avec mon pneu avant et j'ai protégé ma trajectoire. J'étais complètement à l'intérieur, il n'y avait aucune place."

Mir est de son côté surpris de la sanction qui lui a été infligée après l'arrivée, d'autant que Miller n'a pas été sanctionné pour un contact que le Champion en titre jugeait volontaire au GP de Doha, en début de saison. "Je ne comprend pas la pénalité parce que si toutes les courses sont comme ça, on ne double pas, on n'essaie pas. Et la course perdra alors son essence. Les commissaires n'étaient probablement pas les mêmes qu'au Qatar [...]. Ceux-là étaient probablement en vacances."

À sa place, j'aurais aussi été en colère donc je n'ai rien à dire sur lui. Il disait juste 'On se voit à la prochaine' ou quelque chose comme ça. Disons que c'était à l'australienne ! Joan Mir

Une fois la ligne d'arrivée franchie, Mir et Miller se sont arrêtés sur la piste et se sont livré à une explication visiblement houleuse, que le pilote Suzuki a préféré prendre avec un certain recul teinté d'ironie, tout en comprenant la frustration de son rival : "Je l'attendais, pour le critiquer [...]. Il m'a menacé [...] mais dans ce genre de situation, je peux comprendre. Je pense que Jack est quelqu'un de bien."

"À sa place, j'aurais aussi été en colère donc je n'ai rien à dire sur lui. Il disait juste 'On se voit à la prochaine' ou quelque chose comme ça. Disons que c'était à l'australienne ! Je n'ai rien à dire sur Jack, il est toujours très respectueux en course. [...] Je suis désolé pour cette manœuvre mais je dois dire que je ne suis pas d'accord avec la décision de la direction de course."

Miller n'a pas souhaité commenter cette pénalité mais il s'est néanmoins étonné de la palette de sanctions possibles pour des incidents qu'il juge similaires, faisant le parallèle avec l'accrochage qui a marqué la course qui concluait la saison du MotoE à Misano.

"C'est comme ça, ils choisissent la pénalité qu'ils veulent. Le week-end précédent, avec Aegerter et Torres, c'était similaire et Aegerter a reçu une pénalité de 30 secondes pour quelque chose comme ça. C'était la quantité parfaite pour donner le titre à Torres. Heureusement pour moi, j'ai pu rester sur la moto. C'est comme ça, je ne fais pas les règlements. Je sens que je me suis plutôt bien contrôlé. Je prends de l'âge et je gagne en maturité, je pense qu'on peut dire que c'est bon signe !"