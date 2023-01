Joan Mir ne croit pas au podium avant la mi-saison avec Honda

Charger le lecteur audio

Il y a un an, Joan Mir s'attendait à prolonger son contrat avec Suzuki, qu'il avait mené au titre en 2020 mais la décision du constructeur de se désengager du MotoGP l'a contraint à revoir ses plans. Honda a rapidement manifesté son intérêt et si la confirmation a tardé a venir, Mir succède bel et bien à Pol Espargaró dans l'équipe officielle du constructeur cette année.

Cette arrivée survient alors que Honda sort d'une saison très difficile, sans le moindre succès, et en fin d'année, seul Marc Márquez, de retour à la compétition après sa quatrième opération de l'humérus, était en mesure de jouer les premières places avec la machine japonaise. Joan Mir ne s'attend donc pas à un triomphe immédiat avec Honda.

"Avant tout, nous devons être réalistes", prévient le Champion du monde 2020 dans sa première interview sous ses nouvelles couleurs, réalisée par l'équipe officielle elle-même. "La clé sera de s'adapter rapidement à cette moto et de trouver une certaine confiance et de la vitesse dans les premières courses. Puis, à partir de la mi-saison, le but sera de se rapprocher du podium et de bons résultats."

Si ces objectifs sont compréhensibles après les saisons difficiles que Honda vient de traverser, ils pourraient paraître modestes pour un pilote titré en catégorie reine et un constructeur de cette stature, mais ils ne sont que temporaires pour un Joan Mir déterminé à décrocher un nouveau sacre mondial avec la machine japonaise.

"En tant que pilote jeune et nouveau, je peux apporter une certaine fraîcheur à l'équipe. Mon expérience de différents teams peut forcément apporter de bons informations à l'équipe. Je pense que nous partageons le même objectif, qui est de décrocher un nouveau titre. C'est ce que je veux donner à l'équipe."

Honda a beau être tombé de son piédestal ces dernières années − en partie à cause de Joan Mir, justement −, le constructeur conserve la même aura auprès des pilotes. Le Majorquin se sent en mission pour l'aider à retrouver le sommet : "C'est incroyable de rejoindre une telle équipe. Je pense que tous les pilotes se sont imaginés portant ces couleurs, donc je suis très fier d'en faire partie et d'arriver à ce stade de ma carrière. Je pense que je suis dans une bonne période parce que je suis assez jeune pour essayer de reproduire ce que j'ai fait. Donc nous verrons ce qui sera possible."

Joan Mir sous ses nouvelles couleurs

"Naturellement, être membre de cette équipe apporte plus de pression, parce que seul le succès est un bon résultat ici", a souligné Mir. "Nous savons que nous arrivons dans un moment difficile mais l'approche de la compétition doit rester la même : essayer d'être aussi rapides que possible pour mener ces couleurs au niveau qu'elles méritent."

Mir veut apprendre de Márquez

Joan Mir ne sera naturellement pas seul à porter les espoirs de Honda, qui devrait compter sur un Marc Márquez en meilleure forme cette année. Dans une équipe totalement acquise à la cause de son champion, les derniers coéquipiers de Márquez ont eu du mal à faire leur place et s'il n'ignore rien du défi qui l'attend, Mir veut surtout profiter de la riche expérience du #93.

"C'est un véritable défi de partager le garage avec Marc, parce qu'il est le meilleur pilote de la grille et celui qui a le plus de titres. C'est une chose qui peut être très bonne d'un côté et probablement plus difficile de l'autre. On peut partager quelques données et apprendre beaucoup de l'intérieur, mais si on n'est pas au niveau que l'on veut, on a toujours un pilote redoutable de l'autre côté du garage."

Joan Mir a déjà pu découvrir sa nouvelle équipe et sa nouvelle moto au test de Valence, juste après la fin de la saison 2022. N'ayant connu que le quatre cylindres en ligne de Suzuki en MotoGP, le Majorquin va devoir s'adapter au V4 de la Honda et Marc Márquez lui a déjà prodigué quelques conseils.

"Pendant le test, j'ai pu faire quelques tours avec lui et partager quelques données. Il connaît le fonctionnement de cette moto à la perfection. Il arrive à piloter la moto comme elle le demande, en étant très rapide en courbe, probablement plus que les motos que j'ai connues par le passé. La puissance arrive d'une façon différente qu'avec celles que j'ai testées. Je dois m'y habituer et Marc sait très bien comment le faire."

Joan Mir

Il n'y a pas que sur le plan technique que Joan Mir devra s'adapter cette année puisqu'il va être confronté à un univers totalement nouveau chez Honda. Sa première impression de l'équipe a été "très bonne" à Valence mais la découverte ne fait que commencer : "Quand on arrive d'une autre équipe, il faut un peu s'habituer à tout le monde et à la dynamique de travail, qui est totalement différente de celle que j'ai connue, et j'aime ça. Il y a beaucoup de monde dans le garage et ça me plaît. On a pu faire un bon test et je me sentais comme un premier jour à l'école."

"J'essaie de m'adapter à ce nouveau défi avec pas mal d'optimisme", a précisé Mir. "Personnellement, j'apprécie ce genre de défi pour découvrir des nouveautés, comment est l'équipe, la moto, rencontrer tous les membres de l'équipe... J'ai apprécie le test et ce processus et je suis impatient de rencontrer plus de monde dans l'équipe."