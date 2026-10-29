MotoGP GP de Malaisie

Joan Mir explique ses nombreuses chutes par ses problèmes de santé

Le champion du monde 2020 s'est confié sur les troubles qui l'ont contraint à manquer les quatre derniers Grands Prix MotoGP.

Richard Asher Oriol Puigdemont

Mis à jour: 29 oct. 2026, 09:07

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Joan Mir estime que ses récents problèmes de santé lui permettent désormais de mieux comprendre certains aspects de ses performances en début de saison.

Le pilote Honda retrouve la compétition ce week-end en Malaisie, après avoir manqué quatre épreuves en raison d'un problème médical qui n'avait jamais été révélé pendant son absence.

L'Espagnol s'est finalement exprimé sur son état de santé jeudi, face à la presse à Sepang. Il a notamment évoqué une fatigue importante et des troubles de la vision, apparus avant même qu'il ne soit contraint de s'éloigner des circuits.

La fâcheuse tendance de Mir à chuter en course avait déjà suscité des interrogations avant son retrait temporaire. Sans être directement interrogé sur ce sujet, il a été questionné sur la possibilité que son problème médical ait affecté ses performances au cours de la saison, sans qu'il en ait conscience.

"Oui, oui, oui, complètement", a répondu le champion du monde 2020. "Maintenant, j'ai beaucoup de réponses concernant certaines choses qui se sont passées."

Lors de son point presse en espagnol, Mir a expliqué comment ses problèmes de santé s'étaient progressivement aggravés au cours des semaines précédant le Grand Prix de Saint-Marin, en septembre, sa dernière course avant cette pause.

Joan Mir (Honda)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Les choses les plus inquiétantes étaient les problèmes de vision, mais aussi la fatigue extrême, que je n'arrivais pas à contrôler", a-t-il déclaré. "Avant Misano, je ressentais déjà ces symptômes depuis un certain temps, mais c'est là que j'ai commencé à ne plus parvenir à les maîtriser. La cause était liée à un problème de vision que j'avais déjà rencontré par le passé et qui, combiné au stress, s'est aggravé."

Mir a précisé qu'il décrivait uniquement les symptômes qu'il avait ressentis et que ses propos ne constituaient en aucun cas un diagnostic.

Lors de son entretien en anglais, le pilote Honda a également été interrogé sur la question de savoir si manquer quatre courses avait été moins difficile à vivre compte tenu des difficultés rencontrées par Honda.

"Le Japon a été douloureux, parce que c'est un circuit que j'aime beaucoup et je pense que la moto y est généralement assez performante. Mais toutes les autres courses...", a-t-il répondu.

Mir a laissé échapper un petit rire avant de reprendre sur un ton plus sérieux. Pour le Majorquin de 29 ans, prendre le départ d'une course sans être en état de le faire aurait été une mauvaise décision.

"Honnêtement, on veut toujours faire partie de la bataille, mais si on ne se sent pas bien... quoi qu'on en pense, c'est mauvais pour soi", a-t-il expliqué. "Ça n'aide pas, parce qu'on n'est pas prêt."

Avec Rachit Thukral

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