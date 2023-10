Mauvaises sensations et accrochage : Mir a souffert en Australie

S'il y a un pilote satisfait que le week-end du Grand Prix d'Australie ait été écourté, c'est bien Joan Mir, qui a vécu deux journées très difficiles. Les séances de vendredi ont rapidement exposé les limites de la Honda sur le circuit de Phillip Island et il ne se sentait pas suffisamment en confiance pour prendre des risques.

"Ça a été une journée très dure", expliquait le Majorquin après les deux premières séances d'essais. "Ça fait partie de ces week-ends qui partent très mal. Il faut probablement trois tours pour comprendre qu'à l'heure actuelle, notre package ne fonctionne pas ici. Cette piste est très extrême, il faut tout le temps adapter un peu les yeux à ces vitesses élevées, on le sait, et ce qui aide beaucoup habituellement c'est de pouvoir faire beaucoup de tours, d'essayer de s'améliorer tour après tour. Mais [vendredi] je n'ai pas pu le faire."

"J'ai fait trois tours, je n'arrivais pas à piloter, alors je suis rentré, on a fait des changements. Certaines choses ont été bien, d'autres non, puis j'ai essayé de mettre la moto dès que possible dans une situation qui me permette d'attaquer mais, franchement, je n'ai pas pu, je ne suis pas à l'aise. Je ne peux pas piloter comme je le veux, comme cette piste le requiert, et je ne suis pas aussi rapide que je le veux. Je crois qu'aucun de nous [chez Honda] n'est rapide."

Marc Márquez a constaté un manque d'adhérence et de motricité sur l'angle en Australie et Joan Mir a rencontré des problèmes similaires : "La traction est très mauvaise. Je crois que dans les deux derniers virages, quand je redresse la moto, je perds facilement deux dixièmes à chaque fois. Mais ça n'est pas que ça. Au début, la base qu'on avait n'était pas du tout celle qui me plaît. L'avant était super haut, je n'arrivais pas à tourner. Ensuite on a un peu tout rééquilibré et c'était plus normal, mais on a eu nos problèmes habituels avec le grip."

Une attaque de Marini qui "n'a pas de sens"

Samedi matin, Mir a dû se contenter de la 15e place sur la grille de départ, et en course, il a oscillé entre la 14e et la 15e position avant d'être percuté par Luca Marini, ce qui a provoqué sa chute et son abandon. Même si l'incident, analysé par les commissaires de course, n'a mené à aucune sanction, le pilote Honda peine à comprendre l'agressivité de l'Italien alors qu'ils ne jouaient même pas une place pas le top 10.

"Je suis très déçu aujourd'hui. C'est dur parce que j'étais là, j'essayais de faire ma course sans faire de mal à personne… J'étais avec [Enea] Bastianini et Maverick [Viñales], j'essayais juste de prendre soin de mes pneus. Je pensais à ça parce qu'on a pu voir que ceux qui ont pu prendre soin de leurs pneus, ça leur beaucoup profité à la fin de la course. Alors c'est ce que je faisais. Les données montrent que c'était bien, on était bien sur ce point, donc j'en suis plutôt content."

"Mais ensuite Marini a essayé de me dépasser, il m'a touché, j'ai perdu un peu ma trajectoire et j'ai perdu l'avant. C'est un peu le résumé de la journée. Quand on est derrière, c'est toujours différent. Je ne sais pas, c'est dur. C'est dur parce que je ne partage pas ce comportement, cette façon de piloter quand on est 12e ou 13e et qu'on se bat comme si on était en lutte pour le podium dans les derniers tours. Quand on se bat pour le podium dans les derniers tours, on tape tout le monde, ça ne fait aucun problème, mais quand il reste 15 tours, dépasser comme ça, en étant à la limite, pour moi ça n'a pas de sens. Aujourd'hui j'ai été victime de cela."

Après un week-end mal entamé, Mir a été frustré de ne pas pouvoir montrer ce dont il était capable samedi : "Notre rythme n'était pas très loin avec le pneu medium. Je roulais en 1'29 et j'étais surpris. Je me suis dit que je contrôlais et que 1'29 ça n'était pas mal. Mais on ne saura jamais ce que la fin de la course aurait pu apporter."

L'annulation de la course sprint n'a pas permis à Mir de relever la tête dimanche, mais il veut retenir les promesses de son rythme au début de la course principale : "Il faut qu'on aille de l'avant. On n'a pas fait le meilleur week-end, mais on rapporte du positif pour entamer la prochaine course. J'espère qu'à Buriram on pourra à nouveau montrer notre potentiel."

Avec Léna Buffa