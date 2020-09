Joan Mir prive Rossi de son 200e podium avec assurance

Il n'aura certes pas réjoui une grande partie des fans italiens et, plus largement, de Valentino Rossi, mais la performance de Joan Mir lors du Grand Prix de Saint-Marin méritait bien un podium, que le jeune pilote espagnol est allé chercher avec sang-froid dans les derniers tours de course.

Qualifié juste derrière la première Suzuki factory sur la grille de départ, à la huitième place, Mir s'est particulièrement illustré dans les derniers kilomètres de course au cours desquels il lui a fallu tout d'abord prendre la décision de porter une attaque sur son équipier Álex Rins, puis de saisir l'opportunité d'un meilleur rythme dans l'ultime passage pour porter une attaque propre et imparable sur Valentino Rossi, qui rêvait encore jusque dans les ultimes virages de compléter un podium "100% VR Academy" avec le vainqueur Franco Morbidelli et un Pecco Bagnaia de retour de blessure sur qui il plaça la pression jusque sur la ligne d'arrivée.

Bref, peut-être valait-il mieux pour le jeune Espagnol que le tracé de Misano n'accueille que 10 000 fans parés de jaune fluo, ce dimanche, au lieu des 158 000 vus l'an dernier ! Quoi qu'il en soit, Mir ne pouvait que se réjouir d'avoir enfin pu signer son second podium de la saison, après avoir notamment dû digérer une grosse déception après le second départ de la course de Styrie, qui lui avait sans doute coûté une réelle opportunité de podium ou victoire.

"Je suis très heureux", ne pouvait que sourire Mir en conférence de presse. "Aujourd'hui, je pense que nous avons fait un très bon travail, à 100%. Nous n'avons jamais abandonné pour nous battre pour le podium. Au début, j'avais un petit peu de mal à trouver de l'adhérence et à suivre les gars du podium mais une fois que le pneu a été un petit peu plus usé, j'ai commencé à avoir un peu plus de stabilité dans les virages rapides et les temps au tour venaient plus facilement. Puis j'ai commencé à reprendre de la distance par rapport aux pilotes qui étaient sur le podium et j'ai commencé à penser qu'avec ce rythme, le podium était possible. Franco [Morbidelli, le vainqueur] était déjà bien parti."

Un candidat au titre ?

Bien entendu, le double fait d'armes de Mir en fin de course a réjoui le jeune pilote, soulagé d'être venu à bout de deux des adversaires contre lesquels il convient de se montrer solide lorsque l'on cherche à réaliser une impression dans la discipline : son propre équipier, et la légende vivante elle-même !

"J'ai dépassé Álex [Rins], puis le dernier tour avec Valentino [Rossi] a été vraiment superbe et je crois que je n'oublierai jamais ça ! Ce fut une bonne manœuvre et je suis désolé pour lui car il avait vraiment fait un bon travail, une très bonne course. Mais bon, aujourd'hui, c'était ma journée !"

Mir occupe une solide quatrième position au championnat du monde des pilotes, à 16 points du nouveau leader Andrea Dovizioso, à qui il a repris neuf unités sur les deux dernières épreuves en date. Dans une excellente dynamique, le jeune Espagnol a fortement contribué au fait de voir Suzuki inscrire le plus grand nombre de points au championnat du monde par équipes à Misano.

"Je souhaite remercier l'équipe pour le travail fait. Nous avons un test mardi pour améliorer nos points faibles, notamment le premier tour de course et les qualifications qui sont les choses dont nous avons vraiment besoin si nous voulons nous battre pour la victoire."

"Au final, me voilà en quatrième place au championnat et c'est quelque chose de vraiment chouette ! Je suis aussi très proche du premier mais si l'on regarde aussi derrière nous, il y a pas mal de monde. Tout le monde est très fort et le plus important et d'être là chaque dimanche à se battre pour les podiums. Et si on se bat tous pour le podium à chaque course, tout peut se produire… On verra ! Je pense que personne n'est vraiment favori et beaucoup de motos sont très similaires cette année. Chacune a des points forts, mais aussi des points faibles. Les motos plus anciennes sont aussi très performantes et on y trouve des pilotes très rapides ; on verra comment ça se terminera !"