Joan Mir de retour à moto et attendu à Silverstone

Un mois après sa dernière apparition en MotoGP, lors des essais du Grand Prix d'Italie, Joan Mir a repris mardi le guidon d'une Honda CBR600 sur le circuit de Llucmajor, à Majorque. L'Espagnol remontait en selle pour la première fois dans le cadre de la rééducation de l'auriculaire de sa main droite, auquel il s'est blessé au Mugello.

D'après les informations obtenues par Motorsport.com, ce roulage privé s'est révélé "très satisfaisant" et Joan Mir devrait faire son retour "à 100%" lors de la prochaine manche du championnat. Il a encore deux semaines devant lui pour parfaire sa condition physique, le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui marquera la reprise du championnat après la pause estivale, étant prévu pour le premier week-end d'août à Silverstone.

Un début de saison cauchemardesque

Les premiers pas du Champion du monde 2020 avec sa nouvelle équipe n'ont pas été faciles, c'est le moins que l'on puisse dire. Joan Mir a en effet cumulé les chutes. Au guidon de sa Honda, il n'a franchi la ligne d'arrivée que trois fois sur un total de 16 courses disputées à ce stade : il en a manqué sept pour blessure et a abandonné six fois après une chute en course. Il a même égalé son record personnel en totalisant 12 accidents dans le cadre des Grands Prix, autant que sur l'ensemble de la saison de ses débuts (2019).

Les déconvenues ont commencé dès la première manche, au Portugal, où il est tombé lors de la course sprint. Puis il s'est blessé à Termas de Río Hondo : parti au tapis dans le premier tour du sprint, il avait alors reçu un coup violent à la tête qui l'avait empêché de participer à la course principale le lendemain. Rétabli pour le GP des Amériques, il est tombé à nouveau le dimanche. Lors de la manche suivante, à Jerez, il a chuté lors des deux courses, tandis qu'en France, il n'a à nouveau pas vu l'arrivée le dimanche.

C'est au Mugello que l'épisode le plus grave s'est produit puisqu'il s'est blessé à la main droite lors des essais du vendredi. Forfait pour la suite du week-end compte tenu des vitesses élevées atteintes sur la piste italienne, il a finalement vu son absence se prolonger jusqu'à la pause en manquant les Grands Prix d'Allemagne et des Pays-Bas dans les deux semaines qui ont suivi.

Absent donc des six dernières courses et n'ayant plus vu l'arrivée d'une épreuve depuis la mi-mai en France, Mir occupe la 26e place du championnat avec seulement cinq points, obtenus lors du premier Grand Prix.

Résultats de Joan Mir durant les 8 premiers Grands Prix 2023

Grand Prix Course sprint Course principale GP Portugal Chute au 1er tour 11e (5 points) GP d'Argentine Chute au 1er tour Forfait pour blessure GP des Amériques 12e (0 point) Chute au 8e tour GP d'Espagne Chute au 7e tour Chute au 2e tour GP de France 14e (0 point) Chute au 12e tour GP d'Italie Forfait pour blessure Forfait pour blessure GP d'Allemagne Forfait pour blessure Forfait pour blessure GP des Pays-Bas Forfait pour blessure Forfait pour blessure

Si tout se passe comme prévu, Joan Mir fera donc son retour lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, du 4 au 6 août. En attendant, il a publié sur ses réseaux sociaux mardi des photos le montrant à nouveau au guidon d'une moto un mois après cette blessure de la main. "Heureux de ces sensations", il promettait de poursuivre l'expérience aujourd'hui avec une Honda CBR600 qui lui permet de reprendre quelques automatismes.