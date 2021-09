Mir avait le rythme des leaders : "Je ne suis pas vraiment satisfait"

C'est avec près de quatre secondes de retard sur le vainqueur que Joan Mir a vu l'arrivée du Grand Prix d'Aragón, à la troisième place. Le Champion du monde en titre aurait peut-être pu se mêler au spectaculaire affrontement auquel Pecco Bagnaia et Marc Márquez se sont livrés dans les derniers tours s'il avait été à leur contact dès le départ.

Septième sur la grille, Mir a doublé Jorge Martín et Fabio Quartararo dans les premiers virages mais il a ensuite buté sur Aleix Espargaró et Jack Miller. Une erreur de ce dernier suivie d'un dépassement sur le pilote Aprilia, dès le tour suivant, lui ont permis de remonter au troisième rang au cap de la mi-course. Il accusait alors un retard de 3"620 sur Bagnaia. L'écart a fluctué mais il était de 3"911 sous le drapeau à damier, signe que Mir roulait dans les temps des deux premiers.

"Je ne suis pas vraiment satisfait de la troisième place", a reconnu le pilote Suzuki en conférence de presse. "Je pense que ce week-end, on a montré un bon rythme, probablement pour jouer la victoire. Je pense que la plus mauvaise partie de cette course a été le début. J'ai essayé de doubler autant de pilotes que possible mais à un moment, j'étais derrière Jack et Aleix. C'était dur de les dépasser. J'y suis parvenu et [Bagnaia et Márquez] étaient très loin à ce moment là. Mon rythme était très similaire au leur donc je suis content de ma performance. Aujourd'hui, on n'a pas pu se battre pour la victoire, c'est pour ça que je ne suis pas si content. Mais un podium est un podium."

"Je pense que si j'étais parti sur la première ou la deuxième ligne et que j'avais été proche des gars en début de course, on aurait peut-être pu avoir une option [sur la victoire], mais pas dans ces conditions", a ajouté Mir sur le site officiel du MotoGP.

L'Espagnol a passé la moitié de la course dans le sillage d'Aleix Espargaró, sans pouvoir porter une attaque. Il ne pense pas que la machine de son compatriote était véritablement meilleure : "Il n'était pas plus fort, il était juste devant ! [rires] L'Aprilia a une très bonne accélération. Il arrivait à bien ralentir la moto, en parcourant moins de mètres, et il accélérait bien. C'est toujours dur de dépasser cette moto. Avant, c'était plus facile de doubler en ligne droite mais maintenant je n'arrive même pas à me rapprocher. Il faudra travailler sur ça."

Les faiblesses que Joan Mir notait l'an passée ont persisté cette saison. La Suzuki est toujours à la peine en qualifications et elle manque de puissance, ce qui complique les courses : "C'est sûr qu'avec notre accélération, partir septième n'est pas idéal. C'est dur de doubler. Je dois attendre une erreur du pilote devant moi, sinon réaliser un dépassement est très difficile pour moi. J'ai eu un peu de mal au freinage [en course] et je perdais pas mal de temps dans les longues lignes droites, à cause de l'accélération. On doit travailler sur ça et essayer de le résoudre pour Misano. Je pense que ça sera difficile mais il faudra essayer d'être un peu plus performants que ce week-end."

Si Mir croit à un rebond au GP de Saint-Marin, c'est parce que Suzuki a prévu des nouveautés, notamment pour faire évoluer le variateur de hauteur arrière, jugé efficace au Red Bull Ring mais auquel il a renoncé à Silverstone puis ce week-end, estimant que le gain était inférieur aux contraintes posées par le dispositif : "Ils travaillent sur le holeshot device. Je ne l'utilise pas en ce moment. C'est important de le faire fonctionner."