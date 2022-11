Joan Mir pense que Suzuki va regretter son départ du MotoGP

Charger le lecteur audio

Suzuki a quitté le MotoGP sur la meilleure des notes possibles, avec un succès au Grand Prix de Valence conquis par Álex Rins, également vainqueur à Phillip Island deux courses plus tôt. Ces succès, les premiers depuis la campagne victorieuse de Joan Mir en 2020, peuvent également faire naître une certaine frustration puisque la marque avait encore le potentiel de se battre pour les premières places. Mir ne cache pas une certaine amertume et pense que le constructeur pourra nourrir des regrets.

"C'était émouvant de terminer la dernière course avec Suzuki", a confié celui qui portera désormais les couleurs de Honda en MotoGP. "Je pense qu'ils vont probablement avoir des regrets au Japon, mais s'ils ont pris cette décision, c'est qu'il y avait une raison. Je tiens à remercier tout ce que Suzuki a fait pour moi, la super équipe qui m'entoure, ils ont toujours été au top. Et d'un autre côté, je suis content que ça soit fini."

Plus de six mois après avoir appris le départ de Suzuki de la catégorie reine, Joan Mir ne parvient pas toujours à en saisir clairement les raisons : "Je ne comprends pas pourquoi ils ont pris cette décision, sincèrement."

Rins a aussi évoqué le sujet en conférence de presse, quand un journaliste lui a demandé si la décision de Suzuki était ridicule et irrationnelle. "Je ne l'ai pas dit, c’est vous qui l'avez dit !", a répondu Rins dans un éclat de rire, avant de revenir plus sérieusement sur les raisons invoquées par le constructeur japonais : "À la fin, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ferment parce qu'ils ont d'autres plans pour le futur avec quelque chose de lié à l'environnement. Je respecte donc totalement ça."

Cette explication ne convainc pas totalement Joan Mir, pour qui Suzuki fait une erreur en se privant volontairement de la publicité offerte par le championnat le plus important de la compétition moto : "Je ne sais pas s'ils vont avoir des regrets mais pour moi, même si on regarde les différents aspects, peut-être qu'ils veulent investir ailleurs ou autre chose, l'image que l'on donne en MotoGP – avec une belle moto, une belle équipe, avec tout qui est vraiment très bien – je pense qu'aucune campagne de publicité ne peut leur offrir. Je ne comprends pas vraiment pourquoi ils ont pris cette décision mais ils auront leurs raisons."

Je ne voulais pas fêter cette dernière course avec Suzuki parce que pour moi, ce n'est pas une belle journée. On ne travaillera plus avec l'équipe et ça m'attriste. Joan Mir

C'est donc avec un sentiment d'inachevé que Joan Mir a conclu la saison, d'autant plus qu'il a vécu une année difficile, entre des résultats inconstants et une blessure qui l'a privé de quatre courses. Au soir du Grand Prix de Valence, il affichait sa volonté de tourner la page : "Je suis déçu de ma saison dans l'ensemble parce qu'on a toujours eu des problèmes, et j'ai fait des erreurs mais je suis content que ça soit terminé, et de me lancer dans un nouveau défi [avec Honda]."

Joan Mir et Álex Rins ne piloteront plus la Suzuki

"Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je n'ai pas fait de célébration [à l'arrivée]", a ajouté le Champion 2020. "Je ne voulais pas fêter cette dernière course avec Suzuki parce que pour moi, ce n'est pas une belle journée. On ne travaillera plus avec l'équipe et ça m'attriste."

C'est également la tristesse qui primait pour Álex Rins, en larmes sur la grille de départ, mais le ton était naturellement plus joyeux après l'arrivée, l'Espagnol ayant sauvé sa saison en s'imposant pour la deuxième fois en trois courses. "Avec ce succès, on a montré que Suzuki pouvait encore gagner", a rappelé le futur pilote LCR au site officiel du MotoGP. "Au final, c'est leur décision de partir, je la respecte. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir donc je suis super fier."

Évoquant notamment des émotions "contrastées" et la tristesse de quitter un projet au "gros potentiel", Álex Rins a une ultime requête pour le constructeur dont il a porté les couleurs depuis son arrivée en MotoGP en 2017 : "La seule chose que je peux demander maintenant, c'est qu'ils me donnent la moto ! J'ai gagné les gars, allez, je la mérite !".