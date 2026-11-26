MotoGP GP de Valence

Joan Mir autorisé à tenter un retour au Grand Prix de Valence

Le pilote Honda disputera ce week-end sa dernière course en MotoGP avec la marque japonaise, après avoir reçu mercredi après-midi l'autorisation médicale de voyager.

Germán Garcia Casanova

Publié: 26 nov. 2026, 08:59

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Joan Mir sera présent à Valence ce week-end pour disputer sa dernière course en tant que pilote officiel Honda HRC en MotoGP.

L'Espagnol, qui a manqué six des sept derniers Grands Prix en raison de problèmes médicaux liés à des vertiges et à des troubles de la vision, a passé un dernier examen auprès de ses médecins mercredi après-midi et a été autorisé à voyager.

Dans un communiqué publié par le constructeur japonais, Honda a confirmé que Mir serait présent à Valence jeudi pour rencontrer la presse et qu'il serait prêt à participer aux EL1 vendredi.

"Cela a été une année vraiment difficile, surtout lors de sa deuxième moitié, mais je suis très heureux de pouvoir remonter sur la moto et de retrouver l'équipe Honda HRC Castrol pour une dernière course ensemble", a déclaré Mir dans le communiqué de Honda.

"Je tiens à remercier tout particulièrement la direction du HRC pour son soutien total et sans condition tout au long de cette période très compliquée. Nous avons vécu de très beaux moments ensemble et ces quatre années m'ont beaucoup appris, sur la piste comme en dehors."

"La course, comme la vie en général, consiste à profiter des moments qui se présentent, avec les personnes et l'équipe qui nous entourent. C'est exactement ce que je veux faire lors de ce dernier week-end avec Honda : profiter d'une dernière course ensemble, saisir une dernière occasion de montrer à quel point nous avons grandi et progressé, et, tout simplement, prendre du plaisir une dernière fois."

Joan Mir (Honda HRC)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En plus de lui offrir l'occasion de faire ses adieux à l'équipe qu'il a côtoyée ces quatre dernières saisons et de tourner la page d'une année loin d'être positive, ce dernier rendez-vous pourrait également permettre au Majorquin de découvrir la Ducati GP27 avec Gresini dès mardi prochain, si tout se déroule comme prévu.

Mir va rejoindre Gresini pour les deux prochaines saisons et pourrait prendre le guidon de sa nouvelle moto lors du premier test de pré-saison, qui se déroulera sur le même circuit Ricardo Tormo de Cheste.

Mir a eu l'occasion d'essayer la Honda de 2027 et les pneus Pirelli lors du test de Brno, mais découvrir la Ducati devrait présenter un intérêt encore plus grand pour lui. Il s'agira de la troisième moto différente qu'il pilotera en MotoGP et de sa première machine italienne, après ses passages chez Suzuki et Honda.

Cette quatrième saison avec Honda, et sa huitième en MotoGP, a été loin d'être un long fleuve tranquille pour Mir. À 29 ans, il n'a inscrit que huit points lors des cinq premières courses de la saison, dont sept en Sprint le samedi, tandis que ses erreurs le dimanche l'ont pénalisé tout au long de l'année. Il a également chuté à pas moins de 16 reprises.

Après avoir marqué des points à Barcelone et au Mugello, son meilleur résultat de la saison a été obtenu à Brno, où il a terminé cinquième le dimanche. Il a également inscrit quatre points supplémentaires lors de la course du Grand Prix d'Aragón.

Mais Mir n'a plus marqué le moindre point lors des huit Grands Prix disputés depuis, après en avoir manqué sept. Le champion du monde MotoGP 2020 occupe actuellement la 19e place du championnat avec seulement 33 points, soit deux de plus que son ancien coéquipier chez Suzuki, Álex Rins, qui tentera de le dépasser au classement avant de prendre sa retraite du MotoGP dimanche.

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