Joan Mir veut tirer profit d'une course "mouvementée"

Depuis le Grand Prix d'Italie, Joan Mir rencontre de grosses difficultés avec sa GSX-RR, et il regrettait au terme de la première journée d'essais que les solutions tentées par Suzuki n'aient pas fonctionné. Le problème, parfaitement identifié selon lui, est compliqué à résoudre et n'a cessé de croître depuis son apparition en début de saison, jusqu'à devenir difficilement contrôlable.

"On a progressé en vitesse de pointe, mais actuellement on a des problèmes dont on ne s'était pas rendus compte, et ils apparaissent et grandissent. J'ai le même problème depuis le Qatar, mais le moteur était nouveau, il y avait une marge de progression et donc on voulait voir jusqu'où ça allait aller. Actuellement c'est très difficile mais je crois qu'on peut progresser. C'est clair qu'on ne peut pas rester à ces places. Il y a quelque chose qui se passe car on ne peut même pas faire les mêmes chronos que l'an dernier avec une moto qui a évolué", a-t-il déclaré.

Relativement perdu au terme du premier jour d'essais, il se satisfait néanmoins de progrès ressentis sur la journée de samedi, que sa 17e place en qualifications ne reflète pas. "Tout est une conséquence, ce n'est pas qu'on a des problèmes sur toute la moto. On a des problèmes en entrée de virage, ce qui ensuite complique un peu. Honnêtement, cette journée n'a pas été si mauvaise", a-t-il ajouté.

"On a démarré vraiment loin mais on a passé des caps, particulièrement en pneus usés. J'ai été en mesure d'être régulier et plutôt rapide. Voilà la situation, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à faire mes chronos, j'ai élargi plein de fois et on n'a pas résolu le problème en pneus neufs. C'est la prochaine chose qu'on doit faire pour progresser. Je suis plus optimiste car en rythme en EL3 et en EL4 en pneus usés, je me suis senti très bien. Je pense qu'on fait partie des plus forts en termes de rythme en pneus usés, mais c'est difficile d'accepter qu'en passant des pneus neufs on n'est pas compétitifs et qu'on n'arrive pas à les faire fonctionner. On est loin mais on suit une bonne progression, et ce n'était pas si mauvais."

Malgré sa qualification lointaine, il envisage une course bien différente du Mugello, terminée dans les graviers, comme il le pressentait. Cette fois, sur une piste au manque d'adhérence important qui handicape tout le monde, il estime pouvoir tirer son épingle du jeu.

"Je pense que la course sera mouvementée car ici les pneus s'usent beaucoup, la piste est à 60 degrés et patine beaucoup, et il faut tout bien gérer, il ne suffit pas juste d'être rapide. Et ça peut nous bénéficier car si la course était rapide, sans usure de pneus, partir 17e serait compliqué, même avec un bon rythme. Mais dans cette situation, si les pneus s'usent, je crois qu'on peut avoir une opportunité de doubler, et à partir de là voir jusqu'où on peut remonter."

"Je pense que si on parvient à bien gérer les pneus, même si partir de cette place est difficile dans les premiers tours, on peut tirer profit du fait que maintenant on peut doubler dans la ligne droite, contrairement à l'an dernier."

Un podium envisageable pour Rins

Álex Rins

À l'inverse de son coéquipier, Álex Rins a évolué aux avant-postes ce week-end, prenant même la tête des EL1, sans pour autant afficher le rythme du trio de tête. Qualifié en septième position, il est connu pour ses excellents départs et ses remontées impressionnantes, qui lui coûtent souvent le podium en raison de pneumatiques trop abîmés en fin de course.

Avec la possibilité de partir dès le début de la course aux avant-postes, il envisage bien plus le podium qu'à son habitude et espère parvenir à suivre les premiers. "On part septièmes, c'est mieux que lors des dernières courses. Il va falloir prendre un bon départ, mais je suis très content de mes qualifications. Si je parviens à doubler et que je me retrouve cinquième ou quatrième, je pense que je peux m'échapper avec ceux de devant", a-t-il expliqué.

"Je pense que la clé pour la course de demain sera de bien partir et de gérer aussi bien que possible les pneus. On n’est pas très loin en termes de rythme par rapport à Aleix [Espargaró], Fabio [Quartararo] et Pecco [Bagnaia], et celui qui gagnera demain sera celui qui gèrera le mieux ses pneus. [...] Au final, si le pilote de devant s'échappe et que celui de derrière parvient à bien gérer ses pneus et ne les use pas trop, [le podium] est possible."