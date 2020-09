Joan Mir titille les Ducati et fête son premier podium

Absent l'an dernier du Grand Prix d'Autriche alors qu'il venait d'être lourdement accidenté à Brno, Joan Mir a découvert le pilotage d'une MotoGP sur le Red Bull Ring avec réussite, puisqu'il a décroché son premier podium dans la catégorie en terminant deuxième, à 1"3 d'Andrea Dovizioso. En vue depuis le début de la saison grâce à un rythme prometteur, le jeune pilote espagnol n'avait pas encore réussi à transformer l'essai, mais ce dimanche après-midi les éléments ont tourné en sa faveur.

Dès vendredi, les Suzuki s'étaient montrées étonnamment à l'aise sur une piste pourtant plus favorable aux gros moteurs, et jusqu'à l'issue de la course ses points forts ont permis à la machine d'Hamamatsu de ne pas avoir à rougir de la confrontation. Álex Rins parti à la faute, c'est Joan Mir qui a saisi sa chance, capable de tenir le rythme de Dovizioso jusqu'aux cinq dernières boucles et allant même jusqu'à arracher la deuxième place à Jack Miller dans le dernier tour. C'est avec une joie non contenue, teintée d'une réelle confiance dans la suite, qu'il a commenté cette première récompense au micro du site officiel du MotoGP.

Tu es plusieurs fois passé tout près et cette fois, ça y est, tu fais partie des pilotes qui sont montés sur le podium en MotoGP. Qu'est-ce que ça fait ?

C'est génial ! Ça a été génial d'obtenir ce premier podium. Il y a quelques courses, j'avais commencé à avoir la vitesse et ici j'ai enfin décroché le résultat. Je suis très content, notamment pour l'équipe, à la fois ceux qui sont ici et ceux qui sont au Japon. Je ne pourrais pas demander plus, franchement. Je pense que si j'étais parti de la première ligne et que je m'étais mis devant, j'aurais probablement eu quelque chose en plus, mais se battre contre les Ducati ici, ça n'est pas facile. Je suis vraiment content !

Si on m'avait dit avant le week-end que je serais monté sur le podium, j'aurais dit que ça allait être difficile, c'est clair. Mais la moto fonctionne vraiment bien ici, dès les EL1 je me suis senti super bien. Quand on part avec une bonne base, il est plus facile d'aborder le week-end. Je suis content de la course. Elle a été dure, c'est dur de se battre contre ces gars-là, mais notre moto semble plutôt compétitive. C'est un bon podium pour moi.

Après l'accident de la première course, ça n'est pas facile d'enfiler le casque à nouveau, mais c'est pareil pour nous tous. Aucun de nous ne veut voir de telles images, mais c'est comme ça et on est contents que personne ne soit sérieusement blessé.

Álex et toi avez pris de superbes départs. Le nouveau holeshot device semble vraiment bien fonctionner !

Oui ! Álex l'avait utilisé à Brno, j'avais vu qu'il avait été super rapide et je l'ai utilisé moi aussi ici. C'était génial, j'ai pris un bon départ, clairement le meilleur de ma vie ! Ça a été le cas dans les deux courses, pas juste la première. On a progressé cette année. Je pense que ce week-end on a fait la différence, parce qu'on amélioré nos qualifs, et ensuite mes départs ont été bons. C'était notre point faible, normalement on a un bon rythme de course mais c'est difficile de rattraper des places. Si on arrive à tout réunir comme on l'a fait cette fois, on arrivera à se battre sur d'autres pistes, c'est certain.

La Suzuki n'affiche pas la même vitesse que la Ducati, et pourtant tu as vraiment pu maintenir la pression sur Jack Miller, jusqu'à le pousser à la faute dans l'avant-dernier virage. La GSX-RR est devenue vraiment forte !

Quand la piste n'est pas trop chaude comme c'était le cas à Jerez, notre moto fonctionne vraiment bien, et ce partout. C'est dur de se battre contre les Ducati ici, elles sont vraiment rapides dans les secteurs 1 et 2 mais on l'est dans les secteurs 3 et 4. Il est clair que pour moi c'est plus difficile de les dépasser, et c'est pareil avec la KTM car Pol [Espargaró], par exemple, était super rapide en ligne droite. Se battre contre eux, avec les moteurs qu'ils ont, c'était dur, mais notre moto est bonne dans d'autres domaines. On a bien profité de nos atouts !

Dans quelques jours, on repart pour un autre Grand Prix sur le même circuit. À quel point ce résultat booste-t-il ta confiance ?

Mon team et moi-même savions déjà que nous avions ce potentiel, mais maintenant on croit encore plus en nous, c'est certain.