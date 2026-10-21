MotoGP GP d'Australie
Joan Mir toujours absent pour raisons médicales en Australie
Honda a indiqué ce mercredi que Joan Mir était une nouvelle fois forfait pour le Grand Prix d'Australie. Son pilote d'essais, Aleix Espargaró, s'apprête quant à lui à subir une nouvelle opération.
Germán Garcia Casanova
Publié: 21 oct. 2026, 12:42
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Depuis son abandon lors du Grand Prix de Saint-Marin, le 13 septembre, Joan Mir n'a plus disputé la moindre course en raison de problèmes de santé. Ce mercredi, à l'approche du Grand Prix d'Australie, Honda a annoncé qu'elle ne pourrait compter que sur Luca Marini ce week-end.
Le pilote majorquin est toujours forfait, tandis qu'Aleix Espargaró, le pilote d'essais qui l'avait remplacé en Indonésie, souffre d'un syndrome des loges à l'avant-bras et devra être opéré dans les prochains jours.
"Joan Mir et son équipe médicale travaillent intensivement pour permettre son retour à la compétition. Toutefois, ils estiment que le Grand Prix d'Australie, à Phillip Island, arrive trop tôt. Son état de santé continuera donc d'être évalué", précise Honda dans un communiqué.
Bien que le règlement impose à Honda d'aligner deux pilotes ce week-end, les blessures de Takaaki Nakagami et d'Aleix Espargaró empêchent le constructeur japonais de présenter une équipe complète à Phillip Island, qui accueille cette année son dernier Grand Prix MotoGP.
Nakagami a chuté alors qu'il participait au Grand Prix du Japon en tant que wild-card il y a trois semaines. Espargaró, qui s'était rendu en Indonésie avant de devoir déclarer forfait en raison de problèmes aux deux avant-bras, est lui aussi indisponible.
Après avoir renoncé à prendre le départ dimanche à Mandalika, Espargaró s'est rendu en Malaisie pour effectuer deux journées d'essais sur la Honda RC214V de 850 cm3, la moto destinée à la saison 2027. Au cours de ces essais, il a de nouveau souffert d'un syndrome des loges.
"Après avoir choisi d'abandonner au Grand Prix d'Indonésie, Aleix Espargaró ne se rendra pas en Australie. Il a souffert d'un syndrome chronique des loges lors d'un test privé sur le circuit international de Sepang. Le pilote de développement de Honda HRC sera opéré à Barcelone dans les prochains jours", indique Honda dans son communiqué.
Toujours aucune nouvelle de Mir
Joan Mir (Honda)
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
On sait peu de choses sur la situation de Joan Mir. Le samedi à Misano, lors de son échange avec la presse, il avait reconnu ne pas se sentir bien. "Je ne me sens pas à 100%, même pas à 50%", avait-il déclaré après avoir terminé 20e de la course sprint.
Le dimanche, après avoir pris le départ du Grand Prix, il avait finalement abandonné au bout de cinq tours avant de se rendre à Barcelone pour passer des examens. Ceux-ci avaient révélé des "paramètres sanguins anormaux nécessitant des examens complémentaires", selon son équipe.
Dans un premier temps, Honda avait annoncé que Mir manquerait le Grand Prix d'Autriche afin de se reposer et de revenir pour celui du Japon. Toutefois, le 22 septembre, son absence avait été confirmée pour les Grands Prix du Japon et d'Indonésie.
Dans ce communiqué, Honda expliquait que "pour le moment, les résultats des examens ne sont pas concluants et le Dr Angel Charte, directeur médical du MotoGP, a prescrit un repos complet ainsi qu'un traitement de rééducation pendant les 15 prochains jours". Cette période est désormais écoulée.
"Depuis plusieurs mois, Joan Mir présente différents symptômes qui affectent son énergie et ses performances, et qui se sont récemment aggravés. Pour le moment, leur cause exacte reste inconnue", avait expliqué le Dr Charte. "Compte tenu de la persistance et de la gravité des symptômes, Mir passe une série d'examens à l'hôpital universitaire Dexeus afin d'obtenir un diagnostic définitif." Les résultats de ces examens n'ont pas été communiqués.
"En raison de son état de santé, il est recommandé de respecter un repos strict et de suivre différents traitements", avait poursuivi le Dr Charte, qui avait conseillé au pilote de ne pas reprendre la compétition pour le moment.
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